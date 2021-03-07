Россиянку связали скотчем на борту самолета из-за неадекватного поведения. Видео

В России летевшую из Владивостока жительницу Новосибирска связали веревками и скотчем за дебош на борту самолета.

После посадки 39-летняя женщина призналась правоохранителям, что употребила синтетический наркотик. Об этом пишут Telegram-канал Mash Siberia, а также ряд местных изданий (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что спустя уже 15 минут после взлета самолета пассажирка покинула свое место и начала без причины ходить по салону, снимая и надевая верхнюю одежду. При этом она не реагировала на замечания экипажа.

"Пассажирка решила скрасить свой полет и закинулась синтетической наркотой перед рейсом... В итоге бортпроводники с другими пассажирами связали ее веревкой и скотчем, чтобы спокойно долететь до НСК", – говорится в посте в соцсети.

В Толмачево дебоширку задержали правоохранители. На нее составили протокол об административном правонарушении за "мелкое хулиганство". Помимо этого, женщину отправили на медицинское освидетельствование, чтобы определить вид и степень ее опьянения.

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