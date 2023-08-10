Россиянка решила помародерить на месте взрыва в Подмосковье, но все пошло не так. Видео

В России после взрыва на заводе в Сергиевом Посаде у жителей многих домов в результате взрывной волны выбило окна. Так, местная жительница, в традиционной манере россиян, решила воспользоваться чужой бедой и смародерить то, что "плохо лежало".

Видео дня

Так, россиянка решила забрать себе москитную сетку, выпавшую в результате удара из одного из окон в доме. Видео с мародеркой выложили в одном из российских Telegram-каналов.

Жители дома заметили подозрительную женщину и помешали ей унести чужое. Россиянка сначала начала оправдываться, что эту сетку выбросили дети, однако это не сработало – домой она вернулась без сетки.

Отметим, что за ночь на месте взрыва на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, состоявшемся 9 августа, из-под завалов вытащили тела трех человек, пострадали более 50 человек. Также пропавшими без вести числятся 12 человек. Разбор завалов продолжается.

Ранее сообщалось, что на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде в России, где 9 августа прогремел взрыв, производят наблюдательную технику, медицинское оборудование, лабораторные приборы, а недавно также дозиметрическое оборудование и технические средства безопасности. В результате ЧП там поднялся страшный столб дыма.

Также 9 августа прогремели взрывы в районе военно-морской базы в российском Владивостоке. В ФСБ приказали местным жителям никому не сообщать о случившемся.

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