Во Владивостоке слышали взрыв в районе военно-морской базы: что произошло

Ночью 9 августа в районе военно-морской базы в российском Владивостоке раздались взрывы. В ФСБ приказали местным жителям никому не сообщать о случившемся.

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Об этом сообщило издание "независимых российских журналистов" Astra. В пресс-службе Восточного военного округа заявили, что в городе якобы прошла тренировка корвета "Громкий" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости)..

Ночью в местных пабликах появились сообщения, где жители рассказали, что слышали взрывы, после чего вызвали полицию, пожарных и ФСБ.

Местный политик Максим Чихунов сообщил, что российские спецслужбы приказали молчать о "взрывных" событиях, а также указал на сильный неприятный запах, появившийся после инцидента.

"Утром приезжали сотрудники ФСБ, опрашивали нас. Соседке сказали никому не говорить о случившемся. Мы фото пытались сделать, но у нас там деревья и ничего не видно было. Ну и поздно уже мы проснулись от этого взрыва. После запах был сильный" будто пластмасса горит, и все", – отметил Чихунов.

Еще один житель Владивостока заметил в районе Луговой неизвестный летающий объект, долгое время находившийся в зоне видимости.

Напомним, также в эту ночь в России заявили о новой атаке БПЛА на Москву. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о работе ПВО в районе Домодедово и Минского шоссе. Оба БПЛА якобы были сбиты. В сети публиковали кадры, на которых видны вспышки в небе и слышен громкий взрыв.

РосСМИ пишут, что боевые дроны заходили на Москву синхронно с двух направлений: с юго-запада и с юга. Первый был якобы сбит ПВО в Одинцовском районе, а второй – в районе Домодедово с разницей в 16 минут. Приблизительное расстояние между точками "уничтожения" дронов – 55 километров по прямой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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