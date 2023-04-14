Россиянка написала более 900 жалоб на пленных и критиков 'СВО': говорит, что это у нее в крови, потому что дед был из НКВД

Гражданка РФ написала на россиян и военнопленных почти тысячу жалоб из-за "СВО". По ее словам, так она борется за своё будущее — потому что не хочет платить репарации украинцам.

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Об этом сообщают росСМИ. Многочисленные доносы она объясняет тем, что это у нее "в крови" – ее дед был сотрудником НКВД и "активно использовал инструментарий жалоб".

Как говорится в российских источниках, осенью 2022 года на антрополога Александру Архипову пришёл донос. Она попыталась разобраться, кто его написал, и вышла на данную женщину – Ирину (имя изменено). Доносчица написала еще 21 жалобу на коллег Архиповой, которые выступали в СМИ из разряда "иноагентов".

Сама Ирина назвала себя профессиональной доносчицей, у которой это "в крови", поскольку её дед был сотрудником НКВД и "активно использовал инструментарий жалоб".

По её словам, она хочет "cоздать атмосферу страха" и "отучить" людей контактировать со СМИ-иноагентами. Как считает Ирина, это поможет "ослабить" оппозиционные медиа, обвалить им просмотры и в итоге спровоцировать их закрытие. Женщина добавила, что она также смотрит интервью с военнопленными — и отслеживает, кто из них сдался добровольно или "распространяет ложь" про СВО.

По признанию самой Ирины, ей около 40 лет, за границей она никогда не была, раньше работала преподавателем в вузе, а теперь живёт на сбережения. Доносами она занимается по схеме "два через два": сперва залпом смотрит Ютуб-видео и ищет там враждебные элементы, а затем отдыхает. Всего же за время СВО, со слов Ирины, она написала 922 доноса.

"Мой интерес сугубо материален. Дело в том, что украинские власти с первых дней твердят про то, что Россия "должна" будет им заплатить "репарации". Московские чиновники себя точно не обидят, а вот с провинции будут собирать "репарации", плюс как в 90-е годы сократят силовые структуры. Это значит в моем городе будет огромная безработица и ее сестра – преступность. Плюс все резко подорожает. Это значит, что мне придется намного больше работать, чем сегодня, намного хуже питаться", – заявила она.

Напомним, в начале февраля премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Украину будут восстанавливать за счет активов России. По его словам, в 2023 году на восстановление от последствий российской агрессии Украине нужно не менее 17 млрд долларов. Из них немедленно для восстановления критической инфраструктуры, в частности, энергетики, а также строительства жилья и разминирования требуется не менее 5,7 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на конец января Россия уничтожила в Украине жилья на 54 млрд долларов. На восстановление экологии, пострадавшей от российского вторжения, понадобится около 1,7 трлн. гривен.

Однако сейчас ведутся дискуссии, с какого момента считать ущерб, нанесенный российской агрессией. Так, в Украине сейчас обсуждается выставление России счета за ущерб от войны с 2014 года.