Война уничтожила в Украине жилья на 54 млрд долларов: какие убытки всей инфраструктуры

По состоянию на конец 2022 года общая сумма прямого ущерба инфраструктуре Украины из-за развязанной Россией войны составила около 138 млрд долларов. Это на 2 млрд долларов больше, чем было в ноябре-2022. Больше всего выросли убытки жилого фонда – на 1,5 млрд долларов, до общей суммы в 54 миллиарда.

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Об этом рассказали в Киевской школе экономики (KSE). Там отметили, что также существенно выросли убытки из-за повреждений:

учебных заведений;

объектов сфер культуры;

религии;

спорта.

"Ущерб от разрушений жилищного фонда оценивается в 54 млрд долларов. За декабрь эта сумма выросла еще на 1,5 млрд долларов. За более 10 месяцев войны в общей сложности повреждено или разрушено 149,3 тыс. жилых домов, среди которых 131,4 тыс. частных домов, 17,5 тыс. многоквартирных и 280 общежитий", – рассказали аналитики.

При этом они подчеркнули: наряду с жилым фондом, наиболее пострадавшими от войны сферами являются инфраструктура – ущерб в 35,6 млрд долларов, а также промышленность и потери предприятий – 13 млрд долларов. В "топ-10" также входят:

образование – 8,6 млрд долларов;

энергетика – 6,8 млрд долларов;

агропромышленный комплекс и земельные ресурсы – 6,6 млрд долларов;

транспортные средства – 2,9 млрд долларов;

торговля – 2,4 млрд долларов;

ЖКХ – 2,3 млрд долларов;

культура, туризм, спорт – 2,2 млрд долларов.

Кроме того, рассказали аналитики, с начала полномасштабного вторжения в Украине было повреждено, разрушено или захвачено по меньшей мере 64 крупных и средних предприятия. А кроме того:

84,3 тыс. единиц сельхозтехники;

31 интернат;

44 социальных центра;

почти 3 тыс. магазинов;

593 аптеки;

почти 195 тыс. частных легковых авто;

14,4 тыс. коммунального транспорта;

330 больниц;

595 админзданий государственного и местного управления.

Как сообщал OBOZREVATEL, на конец осени-2022 война нанесла украинской экологии убытков более чем на 37 млрд долларов. В частности, было уничтожено около 280 тыс. гектаров леса, а почти 6 млн украинцев испытывали недостаток в чистой воде – имея в лучшем случае ограниченный доступ к ней.

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