Украину будут восстанавливать за счет активов России: Шмыгаль назвал необходимую сумму

Для восстановление от последствий развязанной Россией войны в 2023 году Украине нужно 17 млрд долларов. Одним из ключевых источников получения же их должны стать российские активы.

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Об это сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: для реализации же финансирования восстановления страны за счет активов РФ следует "создать реальный механизм их направления на компенсацию".

"В этом году на эти нужды необходимо 17 млрд долларов. Один из ключевых источников финансирования – российские активы. Следует создать реальный механизм их направления на компенсацию ущерба, нанесенного войной", – сказал премьер.

При этом он подчеркнул: для Украины важно, чтобы финансовые ресурсы поступали прогнозируемо и ритмично. Для чего была создана платформа "финансового Рамштайна".

Ранее же глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев сообщил, что Украина презентовала Наблюдательному совету межведомственной Координационной платформы доноров – "финансовому Рамштайну" – 4 приоритетные сферы для восстановления, немедленные ремонтные работы по которым оцениваются в 5,7 млрд долларов. Это:

энергетика;

разминирование;

строительство жилья;

критическая инфраструктура (газо-,тепло,-водоснабжение, больницы, образовательные учреждения, дороги, мосты).

Война уничтожила в Украине жилья на 54 млрд долларов

В то же время, по данным Киевской школы экономики (KSE), по состоянию на конец 2022 года общая сумма прямого ущерба инфраструктуре Украины из-за развязанной Россией войны составила около 138 млрд долларов. Это на 2 млрд долларов больше, чем было в ноябре-2022.

Больше всего выросли убытки жилого фонда – на 1,5 млрд долларов, до общей суммы в 54 миллиарда. "Ущерб от разрушений жилищного фонда оценивается в 54 млрд долларов. За декабрь эта сумма выросла еще на 1,5 млрд долларов. За более 10 месяцев войны в общей сложности повреждено или разрушено 149,3 тыс. жилых домов, среди которых 131,4 тыс. частных домов, 17,5 тыс. многоквартирных и 280 общежитий", – рассказали аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, наряду с жилым фондом наиболее пострадавшими от войны сферами являются инфраструктура – ущерб в 35,6 млрд долларов. А также промышленность и потери предприятий – 13 млрд долларов.

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