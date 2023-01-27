"Финансовый Рамштайн": Украина назвала сумму, необходимую на немедленное восстановление

Украина презентовала Наблюдательному совету межведомственной Координационной платформы доноров – т. н. "финансовому Рамштайну" – 4 приоритетные сферы для восстановления. Немедленные ремонтные работы по ним оцениваются в 5,7 млрд долларов. В общей сложности на осуществление проектов восстановления Украины уже нужно 17 млрд долларов.

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Об этом сообщил глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев. Он отметил, что 4 приоритетными сферами для восстановления являются:

энергетика;

разминирование;

строительство жилья;

критическая инфраструктура (газо-,тепло,-водоснабжение, больницы, образовательные учреждения, дороги, мосты).

Кроме того, рассказал депутат, во время встречи также были обсуждены перспективы полноценной программы с МВФ, начиная со 2-го квартала 2023 года. А также "другие инструменты привлечения пока негарантированного финансирования".

В то же время Гетманцев подчеркнул: это было первое заседание "финансового Рамштайна" – поэтому оно носило учредительный характер. В связи с чем, отметил нардеп, "говорить о конкретных договоренностях рано".

Война уничтожила в Украине жилья на 54 млрд долларов

В то же время, по данным Киевской школы экономики (KSE), по состоянию на конец 2022 года общая сумма прямого ущерба инфраструктуре Украины из-за развязанной Россией войны составила около 138 млрд долларов. Это на 2 млрд долларов больше, чем было в ноябре-2022.

Больше всего выросли убытки жилого фонда – на 1,5 млрд долларов, до общей суммы в 54 миллиарда. "Ущерб от разрушений жилищного фонда оценивается в 54 млрд долларов. За декабрь эта сумма выросла еще на 1,5 млрд долларов. За более 10 месяцев войны в общей сложности повреждено или разрушено 149,3 тыс. жилых домов, среди которых 131,4 тыс. частных домов, 17,5 тыс. многоквартирных и 280 общежитий", – рассказали аналитики.

При этом они подчеркнули: наряду с жилым фондом наиболее пострадавшими от войны сферами являются инфраструктура – ущерб в 35,6 млрд долларов, а также промышленность и потери предприятий – 13 млрд долларов. В топ-10 также входят:

образование – 8,6 млрд долларов;

энергетика – 6,8 млрд долларов;

агропромышленный комплекс и земельные ресурсы – 6,6 млрд долларов;

транспортные средства – 2,9 млрд долларов;

торговля – 2,4 млрд долларов;

ЖКХ – 2,3 млрд долларов;

культура, туризм, спорт – 2,2 млрд долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, на конец осени-2022 война нанесла украинской экологии убытков более чем на 37 млрд долларов. В частности, было уничтожено около 280 тыс. га леса, а почти 6 млн украинцев испытывали недостаток в чистой воде – имея в лучшем случае ограниченный доступ к ней.

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