Россияне заспамили мемами и картинками котиков чат 'Единой России' для жалоб на 'фейки' о российской армии

Фракция "Единой России" в Санкт-Петербурге создала в Telegram чат-бот для "приема сигналов о фейковых сообщениях". Однако, судя по всему, попытка доносов провалилась – вместо "фейков" единоросам шлют беременного Шрека, анекдоты и картинки с котами.

Впрочем, даже картинки и анекдоты единоросы обещают оформить в депутатские запросы, направить в Роскомнадзор и "проконтролировать, чтобы надзорное ведомство дало оценку всем фактам распространения "фейков". Об этом пишет сайт Tjournal (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На каком основании депутаты взяли на себя такие полномочия, они не уточнили. В то же время в "Единой России" заверяют, что им поступает множество жалоб на фейки, авторы которых остаются "безнаказанными".

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"Ко мне, моим коллегам-депутатам и в целом в партию поступает существенное количество жалоб на фейковые новости, которые мгновенно расходятся, а их распространители остаются безнаказанными. И речь не только о заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил России – информационная война намного масштабнее, чем может показаться на первый взгляд", – рассказал секретарь регионального отделения "Единой России".

На бот обратили внимание пользователи соцсети и принялись отправлять туда абстрактные мемы и картинки с котами, указывая вымышленные почты и абсурдные тексты обращений. Кого в таких случаях будут наказывать единоросы и Роскомнадзор, в стране-агрессора пока не уточнили.

Напомним, главный государственный орган по внедрению цензуры в РФ Роскомнадзор обратился с официальным письмом к администраторам свободной интернет-энциклопедии "Википедия" с требованием удалить пять статей на портале. Все они посвящены преступлениям в Украине с момента полномасштабного вторжения российской армии.