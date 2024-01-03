Читаю в российских пабликах обсуждение атак российской авиации и ПВО на Белгород и село в Воронежской области. Что характерно – уже практически нет причитаний "а нас-то за что?". Россияне самоприучаются к мысли, что любая атака на любой российский город заведомо оправдана.

Видео дня

У публики нет никаких иллюзий на счет того, что Россия учинила против Украины и что творит оккупационная армия. Растёт ощущение неизбежного возмездия и персональной опасности. Масса параллелей с Кавказом, но в духе, что украинцы способны на большее.

Война постепенно вползает в каждый российский дом. Следует осознавать, что прямое участие в интервенции (армия, наёмники, члены семей и т.д.) пока принимает лишь небольшой процент россиян.

Они получают бонусы в виде больших денег и риски инвалидности/гибели. Большая часть населения ощущала лишь косвенные последствия. Теперь прямые угрозы (в виде ракет росавиации, отбитых наглухо "ветеранов СВО" и др.) затрагивают всё больше людей.

А кто же это сделал?