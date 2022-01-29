В Москве "не такой русский" убил жителя коммуналки за просьбу вести себя тише. Вы сейчас удивились словосочетанию "не такой русский". Просто на РФ запрещено употреблять "лица нерусской национальности" в негативном криминальном контексте.

Поэтому писать "31-летний чеченец Бекхан Алиев приехал к знакомой чеченке Меррим в Чертаново, где и убил жителя коммуналки", — не очень политкорректно по отношении к гражданам РФ.

Как мы помним, РФ многонациональная страна, где субъектами федерации являются разные республики, Саха, Еврейская, Адыгея, Чеченская, но, нет Русской республики, то есть у "коренных жителей России" нет своей республики. Поэтому, естественно, если нет русских, то их национальность на РФ и не указывают в сводках, СМИ, статьях и расследованиях. А вот другие национальности звучат во всю "таджик напал", "чеченец зарезал", "молдаванин украл"… То есть, если убил русский, то пишут "преступление совершил житель Москвы (или другого города), гражданин РФ и все!

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Но, опустим пока вот эти нюансы и странности отсутствия русских на России, поговорим о трагедии. Трагедия разыгралась в коммунальной квартире Москвы, где чеченка Меррим арендует одну из комнат в квартире у семейной пары. Сами хозяева живут в другой комнате, так на гастарбайтерах и мигрантах зарабатывает много москвичей.

Бекхан Алиев в гостях у дамы сердца засиделся допоздна, вел себя, со слов соседей, шумно. Около 4 ночи Олег Слюсаренко — это у него она арендовала комнату, естественно, без договора аренды, без стука зашел в комнату Миррим и отчитал гостя за громкий разговор в лучших русских традициях, с унижениями по национальному признаку, выражением русского величия и скрепным матом.

В протоколе, конечно же, записали, что Олег Слюсаренко вежливо попросил Бекхана вести себя тише, мол, время позднее, шум мешает спать. И тут, внезапно — мы же помним, что все присутствующие в квартире люди вежливые, – началась драка. Алиев достал нож. С десятком ножевых ранений шеи, живота и спины Слюсаренко попал в больницу, где умер на операционном столе. Бекхана Алиева задержали.

Вот уж, воистину певица Земфира просто скассандрила спев: "Хочешь, я убью соседей, что мешают спать". Для РФ это норма – убивать соседей. А так как РФ многонациональна, то вот да, не стоит писать "русские", стоит писать "все жители и граждане РФ готовы убивать соседей, друг друга, мир".

А вот теперь поговорим о странных законах РФ, запрещающих называть национальности в СМИ и уравнивающих всех жителей РФ в праве быть "русскими".

Парламент Чечни внес в Госдуму РФ законопроект, который предлагает запретить СМИ указывать национальность и религиозные взгляды людей, причастных к преступлениям. За нарушение предусмотрена административная ответственность. Такие нормы на РФ пытаются протянуть уже не раз. Аналогичный законопроект предлагал в 2012 году депутат Думы от Чечни Шамсаил Саралиев, его горячо, как и в этот раз, поддержал президент Владимир Путин. Сейчас автором инициативы выступил председатель парламента Чечни Магомет Даудов. Он пояснил, что поправки обусловлены необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия и мира на территории России среди разных русских.

Такая необходимость на РФ возникла из-за роста межнациональных конфликтов. За сутки по одной лишь Москве происходит до 100 межнациональных конфликтов, заканчивающихся поножовщиной или перестрелками.

В начале октября в Москве задержали трех уроженцев Дагестана, которые жестоко избили в вагоне столичного метро москвича Романа Ковалева. Со слов свидетелей-москвичей и пострадавшего, подозреваемые хамили пассажирам и обижали русскую девушку. В начале ноября в Новой Москве задержали четверых человек, которых обвинили в нападении на мужчину с ребенком. Подозреваемые оказались уроженцами одного из государств Закавказья, у троих есть российское гражданство.

Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил российские СМИ за хайп "на кавказцах".

"СМИ ведут себя так, будто есть только две категории граждан: кавказец и человек без национальности (то есть русский). Почему [в связи с преступлениями] не называют уроженцев других регионов?", — поинтересовался Кадыров. И он прав!

Да, а как это вообще возможно? На России есть все национальности, которые указывают в СМИ, но нет русских, нет русской национальности. Нет русского Петрова, укравшего что-то, нет русского Иванова, убившего кого-то, нет русской Клавы Ивановны Исаевой, проститутки на Окружной. Зато есть все остальные национальности, которые не нравятся русским. Поэтому выбран оптимальный вариант называть жителей РФ — "россиянами разной национальности".

Вот это Рамзан Ахматович опустил русских, так опустил. Вернее, нет, он их стер. Раз, и нет русских. Есть россияне разной национальности. Ай, маладэц!

Парламент Чечни после этого решил внести в Госдуму проект поправок в закон о СМИ, в котором предлагается запретить распространение в средствах массовой информации сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений. Нарушение будет рассматриваться "как оскорбление национальных и религиозных чувств честных, добропорядочных граждан, истинно верующих людей".

Ну, что и требовалось доказать — русских, как народа и нации в природе не существует и не существовало никогда. Есть разные россияне — жители Российской Федерации.