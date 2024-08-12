Россияне похвастались новым ЗРК 'Прометей', который должен защищать Москву: основные характеристики и какие цели может сбивать

Страна-агрессор Россия представила зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" (55Р6М "Триумфатор-М"). Впервые широкой публике его показали на военно-техническом форуме Армия-2024 в Московской области.

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Об этом говорится в материале Defence Blog. С-500 – это мобильная система, построенная на шасси БАЗ-69096, оснащенная транспортно-монтажно-пусковыми установками. Ожидается, что "Прометей" впоследствии заменит устаревшую противоракетную систему А-135, защищавшую Москву и прилегающие к ней регионы.

С-500 разработан как дополнение к зенитному ракетному комплексу С-400 "Триумф" – они в последнее время часто становятся целями украинских атак.

"Универсальность С-500 является одной из ее ключевых особенностей. Как и многие российские системы противовоздушной обороны высокого класса, С-500 может быть настроен на стрельбу разными ракетами, что позволяет ему бороться с разными угрозами на разных расстояниях и высотах", – говорится в статье.

Разработка С-500 началась в 2009 году, но почти сразу начались задержки, что помешало россиянам достичь начальных целей по серийному производству к 2012 году. В октябре 2021 года первый бригадный комплект С-500 "Прометей" был поставлен в 15-ю армию специального назначения Воздушно-космических сил России, отвечающей за защиту Москвы и центрального региона России.

Российский диктатор Владимир Путин тогда отметил важность С-500 для оборонной стратегии России, отметив, что "свыше 70% зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил были перевооружены на современные системы С-400. На очереди поставки системы С-500 в войска, ее испытание уже успешно завершено".

Характеристики С-500 "Прометей"

Заявлено, что российский ЗРК может сбивать гиперзвуковые воздушные цели, например, перспективные западные гиперзвуковые ракеты, боевые блоки межконтинентальных баллистических ракет или "управляемые боеголовки", баллистические ракеты малой дальности.

В РФ утверждают, что С-500 может сбивать "гиперзвуковые воздушные цели" благодаря двум факторам – это мощные радары и электронно-вычислительный комплекс и "высокоманевренные зенитные ракеты".

"Но вот после того, что касается зенитных ракет к С-500 "Прометей", то здесь россияне впервые заявили интересный момент: если раньше они говорили только за противоракеты семейства 77Н6, то теперь утверждают, что в состав этого комплекса также интегрирована зенитная ракета 40Н6 от комплекса С-400", – отмечает Defence Express.

Там рассказали, что задача ракеты 40Н6 – сбивать аэродинамические цели, при этом на исключительно "бумажной" дальности в 380 км, для реализации которой необходимо использовать А-50.

Тем временем новая 77Н6-Н является версией ракеты 9М82 от С-300В, но с более мощной первой степенью. Она должна бороться с баллистическими ракетами, поэтому для нее декларируется дальность до 500-600 км. Здесь также речь идет о "бумажном параметре", потому что главное требование для этой ракеты не бить далеко, а работать противоракетой.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник рассказал, что для защиты Крымского моста у россиян есть средства радиоэлектронной борьбы и зенитные ракетные комплексы. Тогда враг как раз подтягивал туда свой новейший ЗРК С-500 ("Триумфатор-М" или "Прометей"), дальность сбивания цели которого якобы достигает 600 километров.

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