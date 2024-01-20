'В багажнике увезли': оккупант пожаловался на методы мобилизации в России. Перехват

Российский оккупант в перехваченном разговоре пожаловался на методы запугивания и принуждения участвовать в войне против Украины. В частности, он рассказал о случае в Сочи, когда россиянина, не желавшего служить, силой забрали в армию, затолкав в багажник.

Видео дня

Аудио перехват 20 января опубликовала прессслужба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. "Забрали пацана, бл**ь, в багажнике увезли, под тапиком держали час пятнадцать, комбат, бл**ь. Ну, не шел в армию, в Сочи, короче", – рассказал военный РФ.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Его собеседник возмутился такому "произволу", недоумевая, как оккупанты допускают такое отношение к собственным воякам.

"Ну, вот пацаны боятся, этого самого... У меня есть там все сочинские. А все боятся всей х**ни, тапиков-ху**иков. Тоже могут порвать, б***ь. Ну, как-то я не знаю, своих, б***ь? Но пацаны готовы пройти назад, воевать, но, нах**я, с*ка, своих п****ь?", – заявил россиянин.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее ГУР обнародовало перехват, в котором оккупанты в Горловке обсуждают способы дезертирства. Один из них рассказал, что прямо с полигона сбежали 30 человек с оружием.

– Другой военный РФ пожаловался на массовое увольнение из армии России. По его словам, "все побежали, как крысы с тонущего корабля".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!