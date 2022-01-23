Россия заговорила о "провокациях" Украины, а Пушилин увидел 120 тысяч бойцов ВСУ на пороге

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что РФ ожидает от Украины и США "информационных" и "военных провокаций". Таким образом она прокомментировала данные Bloomberg о том, что глава КНР Си Цзиньпин мог просить президента РФ Владимира Путина не развязывать полномасштабную войну с Украиной во время Олимпийских игр.

Об этом российская чиновница написала в своем Telegram, заявив что информация ведущего американского издания является "фейком". Она указала на то, что судя по его сообщениям, Россия давно должна была напасть на Украину, "а мы все никак не нападем".

"Так что ждем провокаций от США и ведомого ими "киевского режима", как информационных, так, нельзя исключать, и военных. С них станется, тем более опыт имеется богатый", – написала Захарова.

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При этом глава "ДНР" Денис Пушилин "увидел" 120 тыс. украинских военных, находящихся у линии соприкосновения на Донбассе на протяжении трех с половиной месяцев, о чем он заявил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Имеется в виду, что это та стабильная цифра, которая сейчас нам видна уже на протяжении месяцев трех с половиной ориентировочно. (От границы с Россией - ред.) 100 км плюс-минус", – сказал он.

Также Пушилин заявил, что украинские военные готовят "диверсионные группы", которые планируют совершение "террактов".

"Наши ребята, которые стоят на передовой, готовы ко всему. Мы, вопреки истерике западных СМИ, пока не готовимся идти в наступление", – заверил глава "ДНР".

Напомним: полковник СБУ и нардеп от "Голоса" Роман Костенко сообщил, что ситуация вокруг Украины и России сейчас действительно напряжена больше, чем за все время с 2014 года, однако условия для полномасштабного вторжения пока не созданы. Если президент страны-агрессора действительно решиться на это, армии РФ понадобится не менее недели на подготовку.

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