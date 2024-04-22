Россия выведет войска из Украины и начнет мириться с Западом. Интервью с Курносовой об окне возможностей

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, говоря об окончании войны в Украине, назвал одну из опций: окно возможностей, которое откроется после того, как Владимир Путин по той или иной причине перестанет управлять Россией. Практически любой другой глава государства, в частности исполняющий обязанности президента, захочет прекратить путинскую войну против Украины и вывести оккупационные войска из нашей страны, поскольку большинство кремлевских элит хотят этого.

Как долго может продлиться этот переходный период, которым может воспользоваться Украина? Это зависит от множества факторов, но речь может идти о годах. Тем не менее для России он априори не может быть бескровным и безболезненным. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказала российская оппозиционерка Ольга Курносова.

– Глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов в интервью The Washington Post, отвечая на вопрос, чем может закончиться война в Украине, заявил, что был бы не против развала РФ, но война будет продолжаться, пока существует путинский режим. По его словам, Украина получит окно возможностей в момент смены власти в России. Об окне возможностей говорят уже довольно давно. Считаете ли вы, что действительно, если Путин по той или иной причине отойдет от власти, у нас будет, по крайней мере, несколько месяцев, когда можно будет решить главные проблемы?

– Безусловно, Путин сегодня главный драйвер этой войны. Именно он начал эту войну, он хотел ее начать, и он хочет ее продолжать. По большому счету именно Путин является тем человеком в Кремле, который олицетворяет сегодняшнюю российскую диктатуру.

После ухода любого диктатора – сейчас мы не будем уточнять, каким образом это произойдет, например, скажем про политическую смерть, – открывается окно возможностей для страны, чтобы выйти из диктатуры. Такое окно возможностей будет и у России.

Другое дело – и в этом я согласна с Будановым, – что чем больше Путин остается у власти, тем больше вероятность распада России в ее сегодняшнем виде.

– Как это может происходить сугубо технически? Например, завтра Путин уже не является президентом России. Назначается новое лицо, которое исполняет обязанности президента?

– Правильно. По действующей конституции исполняющим обязанности президента становится премьер-министр РФ. На сегодня это Мишустин. И именно фигура Мишустина, который никогда не заявлял о своих серьезных политических амбициях и всегда воспринимался как технический премьер, может олицетворять такое окно возможностей.

– То есть он может принять решение о выводе российских войск из Украины?

– Безусловно. Потому что он исполняющий обязанности президента и будет иметь все полномочия. Назначаются досрочные выборы, и он или кто-то другой становится президентом. Но на выборах может быть все что угодно. Есть совершенно разные кандидаты. Понятное дело, начнется борьба группировок, того, что называют башнями Кремля, и совершенно непонятно, какая башня победит.

Но очевидно одно: большинство из сегодняшних кремлевских политических элит хотели бы прекращения войны и какого-то замирения с Западом. Не буду сейчас описывать конкретные параметры такого замирения, но это действительно так. Просто сегодня все боятся Путина и того, что он может с ними сделать.

– Простите за наивный вопрос, но благодаря чему Путин сумел так запугать всю свою элиту? Почему перед ним настолько беспомощны?

– Потому что Путин легко убивает своих оппонентов, потому что для него жизнь человека ничего не стоит, будь то жизни украинцев, жизни россиян или даже жизни ранее приближенных к нему людей. Например, ничего не помешало ему взорвать Пригожина, убить Немцова, убить Навального и далее по списку. Если посмотреть, сколько людей было убито при Путине… Если он захочет, он может ликвидировать любого, какой бы высокий пост ни занимал человек.

– То есть де-факто Россия оказалась заложницей убийцы?

– Именно так. Любой диктатор, любая диктатура именно так и выглядит. Поэтому она так неустойчива в момент ухода диктатора, каким бы этот уход ни был. Потому что диктатура всегда держится на страхе, и российская диктатура не исключение, она тоже держится на страхе. Точно так же, как сталинский режим держался на страхе, но мы помним, что произошло после смерти Сталина.

– Есть еще один нюанс относительно окна возможностей. Российское общество плотно обработано пропагандой, многие поддерживают войну. Если будет принято решение об окончании войны – потому что элиты понимают, что ее необходимо заканчивать, – как это будет воспринято в целом россиянами? Или тут особых проблем быть не должно?

– Никаких проблем не будет, потому что общество можно развернуть. Действительно, пропаганда очень серьезная, но можно рассказать, что происходит на самом деле. Вопрос скорости и вопрос того, какая группировка победит. Или не группировка, а оппозиция сможет серьезно повлиять на расклад сил. И, конечно, обо всем надо будет рассказывать.

Либо в мягком варианте – просто говорить, что мы бережем жизни россиян, либо в жестком – показывать все ужасы Бучи и Ирпеня, рассказывать о том, что на самом деле Путин держал всех в страхе и заставлял убивать мирных жителей в Украине. Все зависит от той конструкции, которая будет принята на вооружение в момент борьбы за власть после Путина.

– Как вы считаете, как долго может длиться этот период, это окно возможностей?

– Это очень сложный вопрос, потому что это будет зависеть от расклада сил на момент, когда это произойдет, и от возможностей достижения договоренностей между основными противоборствующими группировками. Это, в свою очередь, будет зависеть от позиции Запада, будет ли Запад един, будет ли он на кого-то ставить или там тоже будут разные группы интересов, поддерживающие разные группировки.

В конце концов это будет зависеть и от того, когда этот момент наступит, будут ли на тот момент центробежные тенденции в России достаточно серьезными, чтобы какие-то куски откололись от России. Я сейчас не говорю о таких очевидных вещах, как, например, Чечня. Есть и гораздо менее очевидные республики и территории, которые при определенном развитии событий тоже могут начать откалываться от России.

Соответственно, в зависимости от всего этого переходный период может продлиться от полугода или года до нескольких лет. От этого будет зависеть, будет ли этот период относительно бескровным и безболезненным – не скажу, что совершенно бескровным и совершенно безболезненным, он не может таким быть, – либо это может закончиться гражданской войной, что тоже не исключено.