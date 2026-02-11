Звезду сериала 'Доктор Кто' арестовали по подозрению в преступлении почти 20-летней давности

10 февраля полиция арестовала английского актера Ноэля Кларка, наиболее известного аудитории благодаря роли Микки Смита в научно-фантастическом сериале "Доктор Кто". Его подозревают в попытке изнасилования, умышленном обнажении и сексуальном домогательстве путем прикосновений.

Женщина, которая подала жалобу на Ноэля Кларка, утверждает, что все эти преступления артист совершил против нее в 2007-м в Лондоне, когда ей было около 20 лет. Соответствующая информация появилась на сайте таблоида The Sun.

Отмечается, что звезда сериала "Доктор Кто" прибыл в полицейский участок Излингтона, что на севере Лондона, в 12:45 вместе с женой и адвокатом. Детективы допросили Ноэля Кларка по выдвинутым обвинениям в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Кроме того, правоохранители получили повторные показания актера о деле 2025 года, когда его арестовали по подозрению в вуайеризме (подглядывании за сексуальным актом других людей).

Ноэль Кларк находился под стражей чуть более двух часов, после чего был освобожден под залог до дальнейшего расследования детективами.

Арест актера состоялся на фоне того, как в декабре прошлого года он был признан банкротом после проигрыша судебного дела против газеты The Guardian. Артист обвинил издание в клевете и создании "вредных публикаций", которые изображали его как "монстра". За проигранное дело Ноэль Кларк был вынужден заплатить газете около 6 миллионов фунтов стерлингов (347 100 000 грн). Он не был способен отдать даже начальную сумму в размере 3 миллиона фунтов стерлингов, поэтому объявил себя банкротом.

Что известно об актере

Первые шаги в индустрии кино Ноэль Кларк начал делать в 1999 году. Он снялся в проектах "Родня", Take 2 и "Метросексуал", однако достичь популярности не смог. Первую узнаваемость актеру принес комедийно-драматический телесериал Auf Wiedersehen, Pet ("Прощайте привычки"), где он играл с 2002 по 2004 годы.

Достичь карьерного успеха Ноэлю Кларку удалось благодаря ленте "Доктор Кто". Актер перевоплотился в роль Микки Смита – парня первой спутницы Доктора Роуз Тайлер. Сначала зрители видят его как простого лондонского механика, которого случайно втягивают в опасный мир путешествий во времени. Доктор относился к нему с иронией, однако со временем, когда Микки Смит стал более самостоятельным, смелым и технически ловким, перестал воспринимать его как беспомощного парня.

