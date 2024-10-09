Россия вынуждена остановить производство стелс-истребителей 5 поколения Су-57 из-за санкций – The Telegraph

В России застопорилось производство истребителей-невидимок пятого поколения Су-57 (кодовое имя НАТО – Felon), которые стали ответом страны-агрессора на американские Lockheed Martin F-22 Raptor. Очевидно, причина этого – западные санкции.

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Об этом заявило издание The Telegraph. Журналисты написали, что это "хорошая новость в войне с РФ".

"Очевидно, что российская военная промышленность сильно зависит от западных комплектующих, особенно в электронике", – пояснила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight. По ее мнению, "производство Су-57 находится под угрозой".

Одноместные, двухмоторные Су-57 призваны заменить старые МиГ-29, Су-27 и их модификации в составе ВВС государства-агрессора.

Впервые самолет этой модели поднялся в воздух в 2010-м, через 20 лет после того, как взлетел американский Raptor – первый в мире истребитель-невидимка пятого поколения. В течение следующего десятилетия сотрудники компании "Сухой" вручную построили 10 испытательных моделей. А в 2019 году Кремль подписал контракт на 76 серийных самолетов (по-видимому, примерно по 50 миллионов долларов за экземпляр).

Но если Lockheed выпускает более 150 самолетов пятого поколения F-35 в год, то "Сухой" поставил своей армии первые 10 Су-57 в 2022 году, еще 11 – в 2023-м. В текущем году оккупанты получили только несколько дополнительных бортов.

Известно, что российские ВВС потеряли два Су-57 – один опытный образец и один серийный самолет – из-за аварий. Удар украинского беспилотника по аэродрому "Ахтубинск" на юге РФ в июне уничтожил по меньшей мере еще один Су-57 на земле.

В The Telegraph считают, что сейчас у россиян есть чуть больше 30 Су-57, треть из которых – это испытательные модели, потенциально не имеющие некоторых электронных компонентов

Хотя обычно темпы поставок новых типов истребителей увеличиваются из года в год (поскольку производитель набираются опыта и начинает действовать экономия за счет масштаба), темпы изготовления новых Су-57, похоже, значительно снизились в период с 2023 по 2024 год.

Санкции хотя и не полностью перекрыли, но уменьшили доступ РФ к критическому оборудованию. "Нелегальный импорт требует времени, усилий и денег, а также замедлил темпы производства новых Су-57 и, вероятно, увеличил стоимость самолета", – заключили в СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно расследователи InformNapalm установили, что российская ООО "Планар", специализирующееся на производстве микроволновой электроники, имеет дочернюю компанию в США – Cooper Mountain Technologies (CMT). Предприятие активно сотрудничает с российским военно-промышленным комплексом.

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