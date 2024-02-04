Некоторые цифры по России. По состоянию на 26 января 2024 г. группа "Информационное сопротивление" зафиксировала имена 42172 росвоенных, которых в самой России публично похоронили или сочли мертвыми. Еще в нашей базе более 700 человек, которые точно мертвы и это признано в РФ, но есть разногласия по региону происхождения/захоронения.

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Грубо – 43 тис. знищених россолдат.

Це максимально достовірні, хоч і неповні дані. Вони підсвічують деякі тенденції.

Наприклад.

•1•

Згідно з офіційною російською статистикою, за останні роки спостерігалося стабільне (хоч і з різною динамікою) зростання населення в таких регіонах:

Адигея

Дагестан

Інгушетія

Кабардино-Балкарія

Калінінградська область

Краснодарський край

Ленінградська область

Москва

Московська область

Ненецький АО

Саха (Якутія)

Татарстан

Тива

Ханти-Мансійський АО

Чечня

Ямало-Ненецький АО

Ще кілька регіонів, де ситуація більш-менш стабільна:

Калузька область

Карачаєво-Черкесія

Красноярський край

Новосибірська область

Санкт-Петербург і т.д.

Усі інші (3/4) – у мінусі. Особливо – "споконвічно російські" регіони європейської частини РФ.

Ситуацію багато разів описано: зростання на Кавказі і в деяких національних республіках, на півдні, стягування людей у великі центри, деградація периферії.

З початком повномасштабного вторгнення з'явився ще один індикатор – участь регіонів людським ресурсом у війні.

Як багато хто пам'ятає, у 2022 р. лідером за кількістю публічно визнаних втрат був Дагестан. По-перше, у регіоні армія сприймалася як соціальний ліфт, молоді люди охоче йшли служити. У професійній армії РФ, яку наші Сили оборони знищили у 2022 р., було багато вихідців із Дагестану. І, на відміну від кадировців, вони масово брали участь у бойових діях. По-друге, там із більшою повагою ставилися до загиблих родичів, втрати складніше було приховувати.

Потім було проведено мобілізацію, масово включилися зеки. Картина змінилася.

Зараз Дагестан – на 15 місці за абсолютною кількістю зафіксованих втрат. І поступово просідає за відносною часткою.

За останні три місяці в Дагестані ми зафіксували 85 похоронів. Для порівняння: на Сахаліні – 96. При цьому і загальне населення, і кількість чоловіків працездатного віку в Дагестані в 7 разів більша, ніж на Сахаліні. Тобто, порівняльні втрати Сахалінської області – майже у 8 разів вищі, ніж у Дагестані.

У Чечні за останні 3 місяці – 13 підтверджених похоронів. Населення в 3,4 раза більше, ніж на Сахаліні, а підтверджені втрати – в 7,4 раза менші. Сумарно відносні втрати в Чечні в 25 разів менші, ніж на Сахаліні.

Тобто, для Дагестану, Чечні війна перейшла в максимально фоновий, інерційний режим. У такому режимі – практично весь Північний Кавказ, крім Осетії, де дислоковано багато військ і відносні втрати в 4 рази вищі, ніж у Чечні. Хоча населення Осетії – у 2,3 менше, ніж у Чечні.

Щось подібне відбувається в Калінінграді. За 3 місяці там підтверджено 46 похоронів. Населення в 2,25 більше, ніж на Сахаліні, а порівняльні втрати – в 4,7 менше. Сильно просадити Калінінград у Кремлі не можуть, бо регіон в оточенні ворожих держав, він втратив доступ до ринків, не можна сильно тиснути.

Сахалін я взяв рандомно, але є нюанс. Провисання на Сахаліні і в Приморському краї – це зниження військової загрози для Японії. Звідси прямий мотив Токіо сприяти нам різними способами. Особливо – на тлі тенденцій до пожвавлення КНДР (про це напишу окремо).

•2•

Загалом, якщо глянути на динаміку підтверджених втрат, виявляються регіони, яких війна зачепила менше за інших. Часто це суб'єкти РФ із позитивною демографічною динамікою і порівняно непоганими економічними показниками.

Наочний приклад Татарстану і Башкортостану (сусідні регіони з практично однаковою чисельністю населення, але різними векторами).

У Татарстані населення зростає, це один із найблагополучніших регіонів РФ із т.з. соціально-економічних показників. У Башкортостані теж є непогані ресурси. Але вони значно гірше перерозподіляються на користь республіки. Чисельність населення там знижується. При цьому в Башкортостані на 25% більше підтверджених втрат, ніж у Татарстані.

Якщо грубо – то Татарстан заробляє на війні, а Башкортостан – переплачує за неї. Татарстан виграє, Башкортостан – програє. Тому в травні минулого року міністр оборони України Олексій Резніков і звертався до башкирів: за що ви воюєте?

У Бурятії з 1992 до 2008 р. чисельність населення знижувалася, регіон втратив близько 90 тис. осіб (близько 9%). Потім настав перелом (у т.ч. – через високу народжуваність) і в 2009-2020 буряти відіграли 25 тис. осіб. Але у 2021 почався зворотний процес, на зараз повернулися до показників 2011 року, за три роки втратили понад 15 тис. осіб. І тенденція негативна. За кількістю відносних втрат Бурятія на 2 місці в РФ після Тиви. Потік трун стабільно вищий за середній – за 3 місяці 139 підтверджених похоронів.

Ще одна цікава точка – Карелія.

Це один із регіонів-лідерів за відносними втратами. Там усього населення 523 тис. осіб і трохи більше 150 тис. чоловіків працездатного віку.

Карелія сильно постраждала через закриття європейських ринків (зокрема – деревообробка, целюлозно-паперова промисловість). Плюс зараз там закрився кордон із Фінляндією через спроби Москви атакувати мігрантами нову країну НАТО. Населення Карелії максимально не в захваті на побутовому рівні, бо у Фінляндії у багатьох родичі.

При цьому Москва декларує початок масштабного військового будівництва в регіоні – як відповідь на натовську загрозу. Що потенційно має збільшити населення на приблизно 20%. Це якраз приблизно стільки, скільки Карелія втратила за останні 10 років. Нарощування військового контингенту, крім іншого, призведе до розмивання частки потенційно нелояльних аборигенів – прихованих посібників фінської воєнщини.

Де взяти нових людей? Одне з джерел – мігранти з Центральної Азії. Друге – захоплене населення на тимчасово окупованих територіях України. Насамперед – це населення зруйнованих українських міст. Але з цим населенням є нюанс: воно схильне до втечі на захід, що вже неодноразово доводило ще в період "ЛДНР".

Тому українців і переселяють на периферію всередині РФ, що дає можливість вивільнити частину глибинного роснароду для переміщення на потенційно проблемні околиці.

Разом.

Росія – це велика мозаїка.

Ми бачимо істотні дисбаланси в розрізі регіонів РФ.

Частина суб'єктів федерації серйозно програла.

Десь втрати були компенсовані за рахунок вкладень у ВПК. Ці регіони втягують робочу силу і пов'язують мобресурс.

Відповідно "гробовий" тягар перекладається на інші регіони, де немає ВПК, гірше з роботою і поки що більш-менш стабільна ситуація, низький протестний потенціал. Де наростає невдоволення – там знижують пресинг. Через що він ще більше зростає там, де поки що все рівно.

Поки у федерального бюджету є гроші, ці дисбаланси можна пом'якшувати. І росвлада більш-менш ефективно це робить. Політичні опоненти та інакомислячі вбиті, у в'язницях або видавлені за кордон. Джерело невдоволення – соціально-економічний порядок денний. Оскільки рівень життя загалом знижується, потрібно перерозподіляти більше ресурсів.

І ось тут наочно проявляється конфігурація кощєєвої смерті.

Больова точка №1 – експорт нафти і нафтопродуктів. Тут генерується ресурс, який дозволяє оплачувати війну і пом'якшувати міжрегіональні дисбаланси. Що менше ресурсів – то вища ймовірність зривів.

І що ми бачимо? Через атаки невідомих дронів експорт російських нафтопродуктів у січні знизився майже на 30%. Отже, Кремлю доведеться більше напружуватися.

Друга больова точка – високотехнологічне обладнання та сервіс. Це вузьке місце і ВПК, і ПЕК, і будь-якого серйозного виробництва. Якщо реально посилити санкції в цьому сегменті, добувати обладнання для РФ буде значно дорожче і довше. Доведеться все більше спиратися на Іран і КНДР у сфері ВПК, більше імпортувати з Китаю. Це зростання витрат, менше грошей у свою економіку. Великі проєкти в енергетиці можуть підвиснути.

Загалом Кремль поки що має простір для маневру, але його все менше. Кожне нове зусилля дається з більшими труднощами. Зростання проблем і дефіцит ресурсів неминуче призводитиме до випадання нових регіонів із числа постачальників гарматного м'яса.

Чим гірший загальний настрій у росгромадян – тим вища ймовірність, що в якомусь регіоні невдоволення прорветься.

Тому не варто втрачати віру і розпорошувати душевну енергію на те, що не зміцнює оборону. Буде дуже важко, але немає безвиході.