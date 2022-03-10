'Россия уже проиграла, они просто этого не знают': иностранные добровольцы рассказали, почему сражаются за Украину. Видео

В четверг, 10 марта, украинское интернет-издание "Радио Свобода" на Facebook-странице опубликовало видеозапись с добровольцами со всего мира, желающими воевать (или теми, что уже воюют) за Украину и противостоять российской военной агрессии.

По данным информагентства, бороться на стороне нашей страны готовы 20 тысяч иностранцев из 52 стран мира (из Польши, Нидерландов, Швеции, Дании, Великобритании, Латвии, Литвы и многих других стран).

На ролике показаны комментарии храбрецов о том, какие идеи их вдохновили больше всего. Например, доброволец из Великобритании сказал: "Я сражаюсь за демократию, потому что демократия – это бесценная вещь. И один человек не может просто взять и решить, что другая страна не может ее иметь".

Видео дня

В настоящее время 3 тысячи американцев хотят помочь нашей стране победить врага. Среди них и ветеран Мэтью Паркер с 22-летним опытом службы в армии США, который был несколько раз в Ираке и Боснии. "Некоторые, как я, умеют использовать "Джавелин" и "Стингер", поэтому мы поедем и поможем с тренировками. Мы решили, что если не будет надобности для обучения, мы поедем помогать на передовую. Я надеюсь, что Россия понимает, что она уже проиграла. Они просто этого не знают", – сказал Паркер.

В Украину прибывают добровольцы со всего мира. Они хотят воевать за Украину и противостоять российской военной агрессии pic.twitter.com/p8rwNAS2BR — Радио Свобода (@radiosvoboda) March 10, 2022

Ранее OBOZREVATEL писал, что с 1 марта в Украине, согласно указу президента, начал действовать Интернациональный легион территориальной обороны (безвизовый режим для иностранных добровольцев со всего мира), чтобы помочь бороться с российскими войсками.

Дорогие украинцы, наши военные дают достойный отпор врагу на всей территории нашей Украины! У нас есть поддержка от партнеров, а россию давят санкции. Сохраняем спокойствие, поддерживаем и помогаем друг другу. Верим в ВСУ!

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