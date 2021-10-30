Россия устроила COVID-локдаун для вакцинированных дипломатов ЕС

С конца октября в столице Москве и других городах России введен локдаун, в связи с чем доступ в те или иные заведения разрешен гражданам только по QR-кодам. Однако работающие в стране иностранные дипломаты не смогли их получить, из-за того, что были привиты несертифицированными в РФ вакцинами.

Как сообщает РБК, вопрос их получения ставился перед МИД России еще летом. Тогда ряд посольств западных стран направили в ведомство коллективное письмо с просьбой оказать содействие в выдаче QR-кодов дипломатам. Однако вопрос так и остался нерешенным.

"Первоначально министерство отреагировало положительно, и некоторые дипломаты получили QR-коды", – сообщили изданию в представительству Евросоюза в России.

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Однако отметили, что позднее подход ведомства изменился и получить коды стало невозможно. На данный момент вопросом продолжают заниматься, но удовлетворительного решения пока найти не удалось.

Также в представительстве добавили, что помочь в решении проблемы могло бы ускорение процесса признания эквивалентности цифровых COVID-сертификатов ЕС.

В свою очередь, никто из дипломатов восьми западных посольств не смог подтвердить факт получения QR-кодов теми, кто был привит иностранными вакцинами. При этом отмечается, что сотрудники некоторых дипведомств для получения документа решили повторно привиться российской вакциной.

"Что касается довольно ограниченной по численности группы иностранных дипломатов, которые вакцинировались несертифицированными в России препаратами, то случаи оформления им QR-кодов рассматриваются отдельно. В настоящее время вопрос находится в проработке", – сообщили Министерстве иностранных дел России.

Напомним, ранее членам делегации России в ПАСЕ запретили покидать свой отель, за исключением поездок в здание Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге (Франция). Такая ситуация сложилась из-за того, что они были привиты непризнанной в ЕС вакциной от COVID-19 "Спутник V".

Подобная ситуация уже наблюдалась на сессии летом-2021. Тогда россияне отказались присутствовать в ПАСЕ очно, поскольку им разрешались только рабочие поездки по Страсбургу.

В то же время в России набирает популярность так называемый вакцинный туризм – граждане, которые не хотят прививаться отечественным "Спутником V", едут в Европу и вакцинируются всемирно признанными препаратами. Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия проводит в Украине кампанию против вакцинирования наших граждан от коронавирусной болезни в социальных сетях. Аппарат СНБО разоблачил ботов, атаковавших наше информационное пространство.