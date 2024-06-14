Россия централизует командование над войсками: разведка Британии объяснила, что происходит

Российское минобороны начало все больше централизовать механизмы командования и контроля за неформальными оккупационными силами. Вероятно, это делается для того, чтобы упростить их использование в наступательных операциях на украинском фронте.

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Об этом говорится в сводке разведки Министерства обороны Британии от 14 июня. Специалисты отметили, что враг сформировал "добровольческий корпус" для ведения атак, хотя по своим характеристикам эта группировка не подходит для подобных задач.

Отмечается, что минобороны РФ начало формировать его в феврале 2023 года под единым командованием и управлением. Туда набрали около 20 тысяч "желающих воевать" резервистов, наемников и бывших заключенных.

С тех пор этих так называемых добровольцев командование оккупантами активно вовлекало в наступательные действия в Украине. Хотя, по словам специалистов, такая группировка сил плохо подходит для указанных целей.

В британской разведке подчеркнули, что российские нерегулярные формирования – это преимущественно легкие пехотинские подразделения, у которых нет интегрированной поддержки артиллерии или авиации, что делает их более уязвимыми, чем регулярные подразделения.

"Соответственно, за последние девять месяцев нерегулярные российские подразделения очевидно несли пропорционально большие потери, чем регулярные силы российской армии", – говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, после теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле", который совершили мигранты из Центральной Азии, в РФ поднялась колоссальная волна ксенофобии. Власти же страны-агрессора начали новый виток облав на таких людей – их насильно гонят на войну против Украины.

Также Россия стала привлекать в ряды оккупационных сил заключенных женщин. Известно, что вербовщики начали объезжать женские тюрьмы по всей европейской части РФ еще осенью 2023 года.

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