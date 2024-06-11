Россия начала вербовать заключенных женщин на войну против Украины: в NYT раскрыли подробности

Страна-террорист Россия начала вербовать заключенных женщин на войну против Украины. Это может свидетельствовать о новом этапе использования Кремлем преступников в своих военных действиях.

Очередную группу женщин завербовали в конце мая. Об этом сообщает The New York Times

По словам двух бывших заключенных, которые поддерживают контакты с теми, кто все еще находится в тюрьмах, руководство РФ прямо призывают женщин присоединится к боевым действиям против Украины. В частности, вербовщики забрали нескольких женщин из тюрьмы под Санкт-Петербургом.

Пока остается неясным, является ли освобождение нескольких женщин единичным случаем, пилотной программой или началом более широкой кампании Кремля по вербовке женщин на войну против Украины. В то же время известно, что вербовщики начали объезжать женские тюрьмы по всей европейской части России осенью 2023 года.

Вербовка женщин-заключённых происходит на фоне того, что российское правительство прибегает ко всё более нетрадиционным схемам привлечения добровольцев из маргинальных слоев российского общества. Таким образом Кремля, вероятно, пытается избежать объявления очередной волны мобилизации.

Кроме того, пока неизвестно, какую роль будут выполнять на фронте завербованные женщины. Военные вербовщики, посетившие женскую колонию под Санкт-Петербургом в прошлом году, предложили заключенным контракты на службу в качестве снайперов, боевых медиков и радисток сроком на один год. Тогда воевать против Украины согласились около 40 из 400 заключенных. Им было предложено помилование и выплата эквивалента примерно 2000 долларов в месяц, что примерно в 10 раз превышает минимальную заработную плату в РФ.

Ранее сообщалось, что боязнь кремлевского режима объявить новую волну мобилизации привела к тому, что в ВС РФ серьезно усилили давление на срочников, принуждая их к подписанию контракта. Невесело новоиспеченным оккупантам и на фронте: там они уже прочувствовали на себе произвол командиров.

Напомним, на временно оккупированной части Донецкой области растет количество местных жителей, которые отказываются воевать против Украины. Насильно мобилизованные в ряды российских оккупационных войск дончане бросают позиции и отправляются в бега – не желая становиться военными преступниками.

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