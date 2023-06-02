Россия столкнулась с дилеммой из-за рейдов российских добровольцев в Белгородскую область – разведка Британии

Начало российскими добровольцами второй фазы операции в Белгородской области РФ поставило российское командование перед дилеммой. Теперь они раздумывают, куда бросить больше сил: укреплять оборону в приграничных регионах России или усиливать свои рубежи на оккупированных территориях Украины.

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На это указали в сводке британской разведки на 2 июня, опубликованной в Twitter Минобороны Британии. Там отметили, что во время атаки на регион накануне военные силы России, вероятно, добились большего успеха в сдерживании "ДРГ", чем в предыдущий раз.

При этом, как подчеркнули в разведке, согласно собственному пресс-релизу МО России, оно прибегло к развертыванию на своей территории всего спектра военной огневой мощи, включая боевые вертолеты и тяжелую термобарическую ракетную установку ТОС-1А, что и стало причиной дилеммы, перед которой оказалось российское командование.

Напомним: 1 июня в РФ заявили, что на границе с Белгородской областью якобы идет бой. Россияне пожаловались, что "диверсанты" атаковали пропускной пункт "Шебекино" с помощью танков.

Также пропагандисты сообщили, что город Шебекино ночью был под сильным обстрелом и один из снарядов попал в здание МВД. Губернатор Белгородщины подтвердил эвакуацию местных жителей. Некоторые пытаются покинуть Шебекино на собственном транспорте, не дожидаясь действий властей.

В свою очередь, представители легиона "Свобода России" опубликовали обращение с анонсом новой операции на территории РФ. Военный обратился на фоне большой колонны техники, которая, по его словам, досталась легиону вследствие трусливости путинских оккупантов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бійці РДК зайняли позиції в передмісті Шебекіно. Передові загони добровольців уже перебувають у населених пунктах Нова Таволжанка та Титівка;

– прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що головний воєнний злочинець Росії Володимир Путін знає про бойові дії на території Бєлгородської області. За його словами, диктатор нібито постійно та регулярно отримує інформацію про ситуацію в Шебекінському районі.

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