В России вспоминают Вторую мировую, чтобы оправдать войну против Украины и мобилизацию: в ISW объяснили, почему у сравнения нет оснований

Кремль продолжает попытки использовать мифы о Второй мировой войне (в рос. Великая Отечественная) для подготовки российского общества к длительной войне против Украины. Однако они противоречат нынешнему уровню мобилизации в России и риторическим попыткам диктатора Владимира Путина убедить граждан в том, что боевые действия не будут иметь долгосрочных внутренних последствий.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW). Там считают, что такие отсылки страны-агрессора отчасти призваны создать совершенно ложное впечатление, что она сегодня может "смести" своих врагов, полагаясь на превосходство в живой силе и технике, как Красная армия якобы сделала это с нацистской Германией более 78 лет назад.

Как отмечается, 9 января в петербургском издании "Фонтанка" было опубликовано интервью с главой комитета госдумы по обороне Андреем Картаполовым. В нем он заявил, что даже в "победные 1944-1945 годы" советские войска сталкивались с трудностями, и это побудило интервьюера спросить у него, является ли Россия теперь образно в 1944-1945 годах (т. е. приближается к концу войны против Украины).

В ответ Картаполов попытался расширить ошибочную аналогию между борьбой советов против нацистской Германии и неспровоцированным вторжением России в Украину, заявив, что их страна сейчас, образно говоря, "находится где-то в декабре 1943 года и движется в 1944-й".

По его словам, советские военные начали серию успешных наступательных операций после своей оборонительной победы в Курской битве в июле 1943 года и к декабрю 1943-го достигли берегов реки Днепр и Киева в Украине. Картаполов объяснил свою логику, заявив, что украинские войска "потерпели неудачу" в контрнаступлении летом 2023 года в Запорожской области, "аналогично потерям нацистской Германии в боях в 1943 году".

В ISW подчеркнули, что такая аналогия россиянина не имеет особого смысла, особенно если учесть тот факт, что ВС РФ за последние месяцы не добились заметных успехов в боях, как советские войска за месяцы до декабря 1943-го. В ходе этого интервью у Картаполова также поинтересовались, предполагает ли его аналогия, что война России против Украины закончится в 2024 году, вынуждая его признать, что нынешнюю и Вторую мировую войны нельзя сравнивать буквально. Тем не менее российский чиновник продолжал использовать намеки на Вторую мировую, заявляя, что войска РФ будут продолжать войну против Украины до тех пор, пока не установят "знамя над Рейхстагом" (т. е. до "полной победы", которая достигнет всех максималистских целей Путина).

Картаполов также сослался на Вторую мировую войну, отвечая на вопрос о демобилизации военнослужащих, призванных в ходе частичной мобилизации в России, утверждая, что мобилизованные советские солдаты не вернулись домой в 1942-м "только потому, что они воевали целый год". Он охарактеризовал российские призывы к демобилизации как часть "операций украинских и западных спецслужб". При этом сам интервьюер опроверг его намек и заявил, что весь Советский Союз был мобилизован во время Второй мировой, тогда как сегодня мобилизован только один процент населения России (вероятно, это ссылка на указ Путина от 1 декабря, в котором утверждается, что в ВС РФ в общей сложности насчитывается 2,039 млн личного состава, из которых 1,32 млн являются боевым персоналом при всем населении примерно 145 млн человек). Интервьюер утверждал: либо российские чиновники должны мобилизовать всю страну, либо "мобики", не желающие подписывать контракты, должны иметь возможность завершить свою военную службу. Картаполов в ответ лишь повторил риторическую линию Кремля о том, что "нет необходимости во всеобщей мобилизации ни сейчас, ни в ближайшем будущем".

"Этот диалог наглядно подчеркивает несоответствие между усилиями России по формированию сил и усилиями по постепенной мобилизации российской оборонно-промышленной базы (ОПБ) и рутинной риторической опорой Кремля на мифы о Великой Отечественной войне", – заявили в ISW.

Аналитики подчеркнули, что во время Второй мировой войны Советский Союз мобилизовал около 34,5 млн человек, в том числе примерно 35% мужского населения, и направил на военные нужды почти всю советскую промышленность, не разрушенную нацистской Германией. А вот нынешнее российское руководство до сих пор выражает глубокое желание избежать более широкой мобилизации и продолжает усилия по постепенного призыва в ряды армии таким образом, чтобы это было менее разрушительно для экономики.

Предполагается, что Картаполов пытался пропагандировать победоносное изображение событий в Украине, одновременно утверждая, что российская общественность должна быть готова к более длительным военным действиям. Кремль регулярно использовал такие намеки на Вторую мировую войну, пытаясь добиться этого эффекта на протяжении всей этой войны.

"Риторика Кремля, изображающая неспровоцированное вторжение в Украину как длительную тотальную войну за национальное выживание, также подрывает усилия Путина, направленные на то, чтобы успокоить россиян относительно внутренних последствий войны и смягчить недовольство ожиданиями государства в отношении российских услуг", – говорят в ISW.

10 января диктатор встретился с жителями города Анадырь Чукотского автономного округа и попытался заверить жителей, что проблем с материальной или финансовой поддержкой военнослужащих "СВО" нет. Также он пообещал людям, что российские солдаты должны иметь право на получение отпуска в течение шестимесячного периода, когда они его не получали, а еще в течение следующего шестимесячного периода.

По словам аналитиков, такой его акцент заметно противоречит описанию чиновником Картаполовым военных действий, напоминающих действия Советского Союза во Второй мировой войне, во время которых солдаты не получали регулярных отпусков. Путин и Кремль регулярно пытались развеять опасения России по поводу того, что война против Украины будет иметь долгосрочные экономические последствия, а обращение к российской экономической тревоге, считают в ISW, является важным аспектом его президентской кампании в 2024 году.

Следовательно, Картаполов целенаправленно продвигал долгосрочные послания Кремля, которых Путин и другие высокопоставленные кремлевские чиновники, возможно, захотят избежать во время выборов.

"Нет никаких признаков того, что ошибочные российские сравнения войны против Украины со Второй мировой отражают намерение Кремля привести Россию в состояние военного времени, отдаленно напоминающее полномасштабную мобилизацию Советского Союза в то время. Постоянные намеки Кремля на Вторую мировую войну отчасти призваны создать совершенно ложное впечатление, что Россия сегодня может смести своих врагов, полагаясь на массу и вес подавляющей живой силы и техники, как Красная армия, предположительно, сделала это с нацистской Германией", – констатировали в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российский диктатор Путин заявил, что воюет против Украины, чтобы победить Запад. По мнению аналитиков, таким образом Кремль делает ставку на обоснование наращивания армии РФ и оправдание значительных потерь в живой силе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!