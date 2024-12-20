Повреждены здания и выбиты окна: последствия российских обстрелов Киева в Голосеевском районе. Фоторепортаж и видео

Страна-агрессор РФ утром пятницы, 20 декабря, совершила террористическую атаку на Киев с помощью баллистических ракет. В результате в Голосеевском районе Киева повреждены здания и горели автомобили.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданских.

Так, утром 20 декабря, около 7:00 страна-террорист Россия начала обстрел Киева – было выпущено 8 ракет, в том числе "Кинжалы". В результате вражеской атаки было зафиксировано падение обломков в 3-х районах города – среди них Голосеевский.

Из-за террористической атаки здесь были повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба, а также загорелось 5 автомобилей. Кроме того, по другому адресу поврежден фасад еще одного офисного здания с последующим возгоранием на кровле, произошло разрушение на пятнадцатом этаже.

К сожалению, пострадал костёл Святого Николая, расположенный неподалеку от места падения обломков.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, в результате вражеской атаки в столице травмы получили 9 человек - четыре из них госпитализированы. К сожалению, есть погибший. В Голосеевском районе в результате вражеской атаки и повреждения тепломагистрали без тепла сейчас 630 жилых домов, 16 лечебных заведений, 17 школ и 13 детских садов. Бригады "Киевтеплоэнерго" уже приступили к работе по ликвидации последствий масштабного повреждения.

Стоит добавить, что на месте уже приступили к работе коммунальщики, которые убирают обломки и разбить стекло. Специально для них владельцы одного из кафе поставили на улице столик со стаканчиками и горячим чаем в термосе.

Как сообщал OBOZ.UA, как сообщал OBOZ.UA, утром пятницы, 20 декабря, Россия совершила комбинированную атаку на Киев с применением аэробалистических ракет "Кинжал" и баллистические ракеты типа Искандер/KN-23. К сожалению, в результате обстрелов пострадали, зафиксировано падение обломков в нескольких районах города.

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