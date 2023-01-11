Титулованный российский фигурист из-за мобилизации сбежал в США и описал жизнь в РФ

Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров 2020 года в соревновании спортивных пар Михаил Назарычев признался, что уехал из России после начала мобилизации. Выступавший вместе с Юлией Артемьевой, 21-летний фигурист не чувствовал себя в безопасности.

Видео дня

"Я перестал чувствовать себя в безопасности в своей стране и задумался, какие варианты можно найти для безопасности, для нормальной жизни. Мне удалось найти вот такой вариант", — цитирует Назарычева Metaratings.

Фигурист взял паузу в соревнованиях для смены гражданства, позднее он планирует продолжить карьеру.

"Пока для меня, понятное дело, лучше жить вне России. Я много раз летал куда-либо и давно понимал, что надо бы уехать. Уровень жизни отличается в корне. Россия даже рядом не стояла. Тут даже правильнее будет сказать вся оставшаяся часть России, кроме Москвы. Потому что все деньги в Москве. Стоит выйти оттуда, все становится предельно понятно", – добавил спортсмен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!