Российский диктатор Владимир Путин существенно сократил компенсацию, обещанную оккупантам, раненым во время боевых действий в Украине. Такие шаги свидетельствуют о попытках Кремля сократить растущие краткосрочные и долгосрочные расходы и восстановить баланс в российской экономике.

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Политика Кремля указывает на то, что российская экономика, скорее всего, столкнется со значительными проблемами в 2025 году и что диктатор обеспокоен экономической стабильностью РФ в долгосрочной перспективе. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Кремль недавно принял несколько решений, направленных на сокращение расходов правительства на раненых российских оккупантов, борьбу с инфляцией и решение долгосрочных демографических проблем, таких как низкий уровень рождаемости и нехватка рабочей силы. Эти шаги показывают, что российская экономика не так устойчива к западным санкциям, денежным ограничениям и стоимости военных действий, как это утверждает российское правительство.

Также подобные решения свидетельствуют о том, что Кремль не сможет поддерживать затяжные военные действия в течение многих лет и десятилетий, одновременно защищая российское общество от экономических проблем. Более того, последовательная западная и международная поддержка сопротивления Украины на поле боя еще больше усугубит экономические проблемы России.

В связи с эти Путин изменил российскую политику, гарантируя единовременную выплату в размере трех миллионов рублей (30 124 долларов США) всем оккупантам , получившим ранения в боевых действиях. Диктатор подписал указ, который ограничил единовременные выплаты в размере трех миллионов рублей только военнослужащим, получившим серьезные ранения в боевых действиях, предложив только один миллион рублей (10 152 доллара США) легко раненым военнослужащим и 100 000 рублей (1 015 долларов США) военнослужащим, получившим легкие ранения на поле боя.

Напомним, российская экономика находится под угрозой "перегрева" из-за чрезмерно высоких расходов на войну против Украины. В таких условиях российские компании вынуждены искусственно повышать свои зарплаты, чтобы удовлетворить спрос на рабочую силу, оставаясь конкурентоспособными с высокими зарплатами в оккупационной армии.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС готовит новый, 15-й пакет санкций ЕС против России, включающий ограничения на импорт сжиженного газа, усиление контроля за обходом санкций и запрещение экспорта технологий, критических для российской промышленности.

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