Россия пытается оправдать войну против Украины, в ход пошли все методы: разведка Британии указала на показательные нюансы

Россия пытается оправдать войну в Украине продолжением борьбы с "нацизмом", которую во Вторую мировую войну вела Советская армия. Для этого российские пропагандисты извлекают из нафталина забытые советские мифы о событиях 1940-х годов.

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Об этом сообщает разведка Министерства обороны Великобритании. При этом утверждается, что преступления, приписываемые в Москве "нацистам", на самом деле совершили подразделения НКВД СССР.

"Российское государство пытается сохранить последовательность в основном нарративе, который оно использует для оправдания войны в Украине: что вторжение является аналогом советского опыта Второй мировой войны. … Власти продолжают попытки объединить российскую общественность вокруг поляризационных мифов о 1940-х годах", – говорится в сводке британской разведки.

В качестве примера приводится сообщение российского государственного информационного агентства РИА "Новости" от 12 апреля 2023 года об "уникальных" документах из архивов ФСБ, якобы свидетельствующих о причастности нацистов к убийству 22 000 польских граждан во время Катынской резни 1940 года.

"В действительности ответственным за это был орган-предшественник ФСБ – НКВД. Госдума России официально осудила Иосифа Сталина за заказ убийств в 2010 году", – напомнили в британской разведке.

Также британцы обратили внимание, что 18 апреля 2023 года российские государственные СМИ объявили об отмене маршей памяти "Бессмертного полка" о Второй мировой войне из соображений "безопасности".

"На самом деле власти, вероятно, была обеспокоены тем, что участники осветят масштаб недавних потерь России. Это произошло после того, как владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин публично усомнился, действительно ли в Украине есть "нацисты", выступая против оправдания войны Россией", – утверждает разведка Министерства обороны Великобритании.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 14 апреля Евгений Пригожин в своем блоге опубликовал статью, в которой призвал российские власти "объявить об окончании СВО и признать националистическую Украину как состоявшийся факт".

А уже 18 апреля в России отменили ход "Бессмертного полка", который ежегодно проходил в рамках пропагандистских торжеств на 9 мая. Россиянам, желающим принять участие в акции, предлагают размещать фотографии своих родственников, воевавших во Вторую мировую, в интернете.

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