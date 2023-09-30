Россия пытается обойти санкции, чтобы производить больше оружия – ISW

Государство-террорист Россия пытается обойти западные санкции, чтобы наладить производство большего количества вооружения. Для этого агрессор пытается использовать сотрудничество со странами СНГ.

Посредством военно-технического сотрудничества с соседними государствами РФ хочет заполучить комплектующие для производства собственного оружия. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Аналитики отметили, что 29 сентября в Тульскую область РФ для обсуждения вопросов военного и военно-технического сотрудничества прибыли делегации министерств обороны России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана

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Военный преступник Сергей Шойгу заявил, что министры обороны стран СНГ создали военную исследовательскую организацию и совместное подразделение по гуманитарному разминированию. Однако в ISW отметили, что основная цель Росси в таком сотрудничество состоит в попытках обойти санкции посредством военно-технического сотрудничества со странами-членами Содружества Независимых Государств.

Напомним, один из ведущих мировых производителей станков, японо-немецкая компания DMG Mori, продолжает работать в России. Компания поставляет продукцию на военные заводы агрессора, несмотря на собственные громкие заявления о выходе с рынка РФ.

Ранее сообщалось, что одним из кандидатов на внесение в список спонсоров войны оказался популярный итальянский производитель матрасов Magniflex. Компания открыто продолжает работать и платить налоги в России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия смогла нарастить производство ракет, несмотря на введенные Западом санкции и экспортный контроль. Сейчас на территории РФ производство ракет превысило довоенный уровень.

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