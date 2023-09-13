Россия нарастила производство ракет, несмотря на санкции: в NYT раскрыли подробности

Россия смогла нарастить производство ракет, несмотря на введенные Западом санкции и экспортный контроль. Сейчас на территории РФ производство ракет превысило довоенный уровень.

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Вследствие этого Украина в ближайшие месяцы может столкнуться с усилением ракетных атак со стороны России. Подробности сообщает The New York Times.

Издание со ссылкой на слова официальных представителей США, Европы и Украины утверждает, что России удалось преодолеть санкции и экспортный контроль, введенные Западом. Сейчас объемы производства превышают довоенные уровни. А это значит, что в ближайшие месяцы РФ способна усилить ракетные атаки по Украине.

NYT пишет, что США наряду с предоставлением военной помощи Украине сделало ставку на ослабление военной мощи РФ путем ограничения военных поставок России. И поначалу эта стратегия сработала. В первые шесть месяцев полномасштабной агрессии против Украины Россия была вынуждена резко замедлить производство ракет и других вооружений.

Однако уже к концу 2022 года военно-промышленный комплекс РФ начал набирать обороты. И сейчас это признают даже американские чиновники.

Добиться преодоления введенного Штатами экспортного контроля Москва смогла с помощью своих разведслужб и министерства обороны, которые создали контрабандные схемы для переправки ключевых компонентов, необходимых для производства ракет, через третьи страны. Так, менее чем через год после начала полномасштабного вторжения Россия полным ходом закупала критически важные компоненты через Армению и Турцию. И совместные усилия регуляторов США и Евросоюза не смогли ни остановить, ни ограничить поставки через связанные с РФ страны.

Теперь же, в преддверии зимы, западные партнеры Украины опасаются продолжения ударов Москвы по украинской критической инфраструктуре.

"Возобновление военного производства в России вызывает особую тревогу, поскольку Москва использовала артиллерию для обстрелов украинских солдат на передовой, а свои ракеты — для атак на электросети и другую критически важную инфраструктуру, а также для террора мирного населения в городах. Чиновники опасаются, что увеличение запасов ракет может означать особенно темную и холодную зиму для граждан Украины", – пишет издание.

Сейчас усилия США направлены на то, чтобы помочь Украине защититься от российских атак. Пентагон уже передал Украине системы Patriot и поспособствовал передаче союзниками Украине боеприпасов для систем ПВО С-300. Также США предоставили другие средства противовоздушной обороны, к примеру, системы Avenger и Hawk.

Однако имеющихся у Украины систем ПВО критически мало для защиты всей страны. Поэтому Киеву приходится выбирать объекты, нуждающиеся в первоочередной защите.

При этом в Киеве уже заявили, что усиление ракетных обстрелов может сокрушить противовоздушную оборону страны.

Чтобы ограничить возможности РФ в восполнении ракетных запасов, в Вашингтоне в октябре 2022 года собрали представителей международного сообщества. Тогда речь шла об ограничениях на поставки в РФ необходимых для производства высокоточного оружия микрочипов, плат, компьютерных процессоров и других компонентов. Также под ограничения подпали поставки комплектующих для дизельных двигателей, вертолетов и танков.

Однако России удалось обойти запреты и ограничения. Государство-агрессор перестроило экономику, поставив во главу угла ВПК.

"Благодаря доходам от высоких цен на энергоносители российские спецслужбы и министерство обороны смогли контрабандой ввозить микроэлектронику и другие западные материалы, необходимые для крылатых ракет и другого высокоточного оружия. В результате военное производство не только восстановилось, но и резко возросло", – пишет издание.

По подсчетам западных чиновников, отмечает NYT, если до начала полномасштабного вторжения в Украину Россия могла производить до 100 танков в год, сейчас их производят около 200. Не удалось западным странам также воспрепятствовать увеличению производства артиллерийских снарядов: по данным западных разведслужб, сейчас РФ приближается к производству двух миллионов таких снарядов в год. Это вдвое больше, чем прогнозировали западные разведки.

"Россия сейчас производит больше боеприпасов, чем США и Европа. В целом, по оценкам Кусти Салма, начальника штаба Министерства обороны Эстонии, нынешнее производство боеприпасов в России в семь раз превышает производство на Западе. Затраты на производство в России также намного ниже, чем на Западе, отчасти потому, что Москва жертвует безопасностью и качеством в своих усилиях по созданию более дешевого оружия, сказал Салм. Например, производство 155-миллиметрового артиллерийского снаряда обходится западной стране в 5000–6000 долларов, тогда как производство сопоставимого 152-миллиметрового артиллерийского снаряда обходится России примерно в 600 долларов", – пишет издание.

В то же время, Москва так и не сумела накопить на складах больших запасов ракет, хотя некоторых их видов (например, крылатых ракет воздушного базирования Х-55) сейчас больше, чем. по данным разведок, было на начало вторжения.

"В некоторых областях им удалось значительно нарастить производство", — сказал Дмитрий Альперович, эксперт по международной безопасности и председатель Silverado Policy Accelerator, вашингтонского аналитического центра.

Он объяснил, почему, предположительно, экспортный контроль не смог помешать РФ производить ракеты. Дело в том, что чипы, необходимые для производства пары сотен ракет, легко можно уместить в несколько рюкзаков. Поэтому, не закупая миллионы чипов за раз, Россия относительно легко умудряется обходить запреты.

Поставки необходимых для производства ракет компонентов Россия проводит через третьи страны.

"Поскольку меры контроля оказали реальное воздействие, российское правительство не просто развело руками и сказало: "Вы нас поймали, мы сдаемся". Они становились все более и более изобретательными в своих попытках уклонения. И мы действительно активно работали над различными способами подавления", — констатировал ответственный за вопросы экспортного контроля представитель Министерства торговли США Мэтью Аксельрод.

В настоящее время у США и Евросоюза есть совместный список из 38 различных категорий товаров, экспорт которых в Россию ограничен. Американские официальные лица заявили, что девять из 38, в основном микроэлектроника, используемая в ракетах и ​​дронах, являются наиболее приоритетными для блокирования.

"Американские и европейские чиновники работают с банками над разработкой системы оповещения, которая бы предупреждала правительства о возможных нарушениях санкций. На данный момент американские банки уведомили правительство США о 400 подозрительных транзакциях. Министерству торговли удалось использовать треть этих отчетов о подозрительной деятельности в своих расследованиях", – пишет издание.

Так, 31 августа Министерство торговли обвинило трех человек в участии в незаконной российской закупочной сети. Один из троих, Артур Петров, гражданин России и Германии, был арестован и обвинен Министерством юстиции в нарушении экспортного контроля.

Петрова обвиняют в приобретении микроэлектроники у американских экспортеров с целью отправки ее на Кипр, Латвию или Таджикистан. Оттуда, предполагают в США, через другие компании компоненты в конечном итоге были бы поставлены в РФ.

При этом еще одна проблема заключается в том, что России нужны не чипы более высокого класса, которые легче отслеживать, а коммерческие чипы, которые можно использовать в самых разных целях, а не только в управляемых ракетах.

"Это усложняет нашу работу, поскольку существует множество стран, которым разрешено и совершенно нормально продавать эти чипы в законных коммерческих целях. Проблема в том, что эти чипы затем перенаправляются и отправляются в Россию", – заявил Аксельрод.

В то же время, пишет издание со ссылкой на американских и европейских чиновников, России так и не удалось наладить достаточное производство боеприпасов и техники, чтобы восполнить расход и потери. К примеру, только приближаясь к производству двух миллионов снарядов для артиллерии в год, за этот же период РФ расходует свыше десяти миллионов снарядов. Именно поэтому Кремль вынужден был лихорадочно искать помощи у своих немногочисленных союзников, в частности, попытался заключить сделку с Северной Кореей.

"Хотя Москва добилась успехов в контрабанде процессоров и печатных плат, она сталкивается с нехваткой ракетного топлива и основных взрывчатых веществ, заявили американские чиновники, - материала, который труднее переправить, чем печатные платы. Этот дефицит, вероятно, будет сдерживать Москву, если она попытается нарастить дальнейшее производство боеприпасов, ракет или бомб", – прогнозирует NYT.

В то же время наращивание военного производства стало ударом для российской экономики.

" Санкции нанесли ущерб общему состоянию российской экономики, и преодоление западных экспортных запретов обошлось недешево, заявили американские и западные официальные лица. Высокопоставленный представитель западного министерства обороны заявил, что Россия перераспределила почти треть своей коммерческой экономики на производство вооружений. Страна сталкивается с нехваткой рабочей силы, что может затруднить достижение дальнейших промышленных успехов", – пишет издание.

В то же время, украинские и западные чиновники прогнозируют, что после относительного летнего "затишья" с приходом холодов РФ практически наверняка возобновит террористические удары по энергетической инфраструктуре Украины. По мнению Кремля, это может лишить украинцев воли к сопротивлению агрессии.

В США тем временем работают над стабильными поставками боеприпасов для ПВО и улучшением украинской системы противовоздушной обороны, чтобы минимизировать последствия вероятного ракетного террора РФ.

"Украинцы стали лучше защищать свою инфраструктуру и укреплять оборону вокруг своих электростанций и критически важных энергетических сетей. Они стали лучше справляться с ремонтом и следить за тем, чтобы последствия перебоев в подаче электроэнергии и других перебоев в коммунальных услугах не были такими серьезными", – считает начальник штаба Министерства обороны Эстонии.

Напомним, ранее стало известно, что Россия покупает санкционные детали для самолетов через ОАЭ, Китай и Турцию.

Основу российского авиапарка, составляют Boeing и Airbus. Поэтому в РФ прибегли к так называемому параллельному импорту. Об этом свидетельствуют таможенные данные с марта 2022-го по март 2023 года.

Согласно документам за этот период в страну ввезли оригинальных запчастей для Boeing и Airbus не менее чем на 18 млрд рублей.