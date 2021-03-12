Кравчук анонсировал проведение "нормандского саммита": в Кремле отреагировали
Саммит в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе планируют провести в апреле.
Как сообщил в эфире телеканала "Украина 24" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, над организацией "нормандского саммита" работают советники глав стран-участниц.
"Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где участвует Ермак, Козак (советник Путина) и другие. Они и решают этот вопрос встречи на высшем уровне. Планируется где-то, видимо, на апрель", – сказал Кравчук.
При этом, по его словам, пока нельзя с полной уверенностью говорить, что такая встреча состоится.
"Предсказать позицию России очень трудно. Она меняется буквально каждый день", – добавил он.
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в графике Владимира Путина нет встречи лидеров "нормандской четверки" в апреле.
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский не исключил встречи с каждым лидером "нормандской четверки" отдельно.
Как сообщал OBOZREVATEL:
вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников предположил, что Польшу могут привлечь для участия в "нормандском формате".
А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что США могут принять участие в "нормандском формате", если будет достигнут консенсус между его сегодняшними участниками.