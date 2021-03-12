Кравчук анонсировал проведение "нормандского саммита": в Кремле отреагировали

Саммит в "нормандском формате" по урегулированию ситуации на Донбассе планируют провести в апреле.

Как сообщил в эфире телеканала "Украина 24" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, над организацией "нормандского саммита" работают советники глав стран-участниц.

"Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где участвует Ермак, Козак (советник Путина) и другие. Они и решают этот вопрос встречи на высшем уровне. Планируется где-то, видимо, на апрель", – сказал Кравчук.

При этом, по его словам, пока нельзя с полной уверенностью говорить, что такая встреча состоится.

"Предсказать позицию России очень трудно. Она меняется буквально каждый день", – добавил он.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил РИА Новости, что в графике Владимира Путина нет встречи лидеров "нормандской четверки" в апреле.

Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский не исключил встречи с каждым лидером "нормандской четверки" отдельно.

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