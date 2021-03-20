Россия предложила запретить ВСУ открывать ответный огонь без согласования

В России предложили участникам "нормандского формата" письменно закрепить договоренности по выполнению сторонами обязательств по прекращению огня на Донбассе, запретив ВСУ открывать ответный огонь.

Об этом сообщает "Интерфакс", со ссылкой на текст документа, который замглавы администрации Кремля Дмитрий Козак отправил членам нормандских переговоров.

"Франция, Германия и Россия, используя свое влияние, приложат все усилия для того, чтобы режим прекращения огня был устойчивым и всеобъемлющим, а меры по усилению режима прекращения огня, утвержденные решением ТКГ 22 июля 2020 года, выполнялись в полном объеме, безусловно и независимо от наличия договоренностей или разногласий по всем другим вопросам урегулирования конфликта", – сказано в документе.

В письме предложено не позднее 22 марта согласовать и закрепить подписями проект совместных итогов видеоконференции политсоветников от 18 марта.

Например, Россия хочет обязать Украину выполнять прекращение огня на Донбассе и соблюдать перемирие "без каких-либо изъятий и интерпретаций". В Кремле недовольны тем, что воины ВСУ могут сами открывать огонь в ответ на обстрелы террористов "Л/ДНР".

Также Козак предложил закрепить, что украинская сторона якобы не представила на состоявшейся встрече обещанные предложения к франко-германскому проекту "Ключевых кластеров по реализации минских соглашении", внесенному на рассмотрение 8 февраля 2021 года.

Кроме того, в России захотели, чтобы функции председателя в нормандских переговорах по очереди выполняла каждая из сторон.

"Убежден, что такой подход позволит эмпирическим путем определить наиболее эффективные механизмы организации переговоров с сокращением временных затрат на их проведение", – отмечено в документе.

Добавим, что сейчас в онлайн-встречах политсоветников в "нормандском формате" председательствуют поочередно Германия и Франция.

Как сообщал OBOZREVATEL, замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак отправил письма представителям Франции, Германии и Украины по изменению переговоров в "нормандском формате".