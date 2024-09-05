Россия полагается на несколько стран в усилиях по обходу санкций: в ISW раскрыли подробности

В рамках усилий, направленных на обход западных санкций, государство-террорист Россия полагается на несколько стран. Речь идет, в частности, об Индии, Сербии и Китайской Народной Республике (КНР).

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Об этом сообщили в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Там отметили, что, например, в Индии РФ собирается построить объекты, которые дадут ей доступ к критически важным электронным компонентам.

Отношения России и Индии

По крайней мере, по данным Financial Times, это входит в соответствующий миллиардный план Министерства промышленности и торговли России, разработанный еще в 2022 году. Из документов, к которым получили доступ журналисты, стало известно, что Россия тайно покупает чувствительную электронику двойного назначения в Индии, используя "значительными резервами" индийских рупий, накопленными российскими банками из-за роста объемов продаж нефти в Индию.

"Насколько Россия реализовала этот план, остается непонятным, хотя, по оценкам ISW, Россия прилагает более широкие усилия, чтобы обойти западные санкции и закупать через иностранных субъектов электронные компоненты и оборудование, необходимые для производства российской оборонной промышленности", – отметили аналитики.

Отношения России и Сербии

Что касается Сербии, то российский диктатор Владимир Путин провел переговоры с вице-премьер-министром Александром Вулиным 4 сентября в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке. Они обсудили устранение двусторонних торговых барьеров. Вулин заявил, что Сербия не будет вводить санкции против России и не позволит использовать свою территорию для "антироссийских" действий.

Аналитики предполагают, что комментарий Вулина, возможно, был частично направлен на то, чтобы предотвратить раздражение Путина после недавней покупки Сербией 12 истребителей Rafale во Франции. Это, вероятно, попытка диверсифицировать поставщиков вооружений.

Кроме того, Путин пригласил президента Сербии Александра Вучича на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года.

Отношения России и КНР

4 сентября Путин также встретился с вице-президентом КНР Хань Чжэнем. Диктатор подчеркнул, что Восточноевропейский экономический форум является ценной платформой для улучшения понимания и развития экономического сотрудничества между Россией и КНР.

"ISW ранее наблюдала признаки того, что иностранные компании и банки, в частности в КНР, все больше неохотно проводят транзакции с российскими субъектами из-за опасений западных вторичных санкций, которые могут повлиять на усилия России, направленные на уклонение от санкций", – отметили в ISW.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Российские банки потребовали от импортеров письменные гарантии приема платежей китайскими банками из-за риска вторичных санкций, что усложняет международные расчеты. Более 98% китайских банков отказываются принимать платежи из России, что ставит российский бизнес перед серьезными вызовами.

– Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, во время которого они обсудили войну в Украине. Кремлевский лидер изложил "ключевые российские подходы к разрешению конфликта в Украине".