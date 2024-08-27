Путин и Моди обсудили войну в Украине: что известно

Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, в ходе которого они обсудили войну в Украине. Моди поделился впечатлениями от своего недавнего визита в наше государство.

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Стороны также высказали свои мнения по поводу "российско-украинского конфликта". Об этом Моди сообщил в своем аккаунте в соцсети "Х".

"Общался с президентом Путиным. Обсудили меры по дальнейшему усилению специального и привилегированного стратегического партнерства. Обменялись мнениями относительно российско-украинского конфликта, я поделился мыслями о недавнем визите в Украину. Подтвердил твердую приверженность Индии поддерживать быстрое, устойчивое и мирное разрешение конфликта", – сообщил Моди в "Х".

В свою очередь, Кремль отметил, что Путин во время разговора изложил "ключевые российские подходы к разрешению конфликта в Украине".

Напомним, что премьер-министр Индии Нарендра Моди во время визита в Украину заявил о желании своей страны помочь в установлении стабильности в регионе. Он подчеркнул, что Индия выступает за дипломатическое завершение войны между Россией и Украиной и готова активно содействовать достижению мира.

В начале июля Нарендра Моди посетил Россию и провел переговоры с диктатором Путиным. Премьер Индии выступил с призывом к диалогу о завершении войны в Украине.

В преддверии визита Моди OBOZ.UA проанализировал предпосылки и возможные последствия этого события. Также мы писали о возможных целях, которые стремится достичь в процессе переговоров каждая из сторон.

Как сообщал OBOZ.UA, в Соединенных Штатах Америки дали новый комментарий по поводу наступательной операции Сил обороны Украины в Курской области РФ. Там отметили, что Вашингтон "наблюдает за рисками эскалации с начала конфликта".