Россия 'покупала' депутатов Европарламента для признания аннексии Крыма и снятия санкций: речь идет о десятках тысяч евро

Кремль "покупал" депутатов Европейского парламента для признания аннексии украинского Крыма и снятия санкций. За создание пророссийских резолюций в собственных странах евродепутаты могли получать от 20 тыс. евро.

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Об этом говорится в совместном расследовании "Важных историй", Eesti Ekspress, OCCRP, IRPI и Profil. Совет итальянского региона Венето в 2016 году первым в Европе признал Крым российским и призвал отменить санкции.

Эту кампанию организовали лоббисты сотрудника аппарата Госдумы Саргиса Мирзаханяна. Эту резолюцию намеревались прислать в парламент Италии.

За это должны были заплатить 20 000 EUR + 20 000 EUR, а в случае успешного голосования еще 15 000 EUR. Документ действительно был внесен, но итальянский сенат отклонил его.

Австралийскому парламенту в случае внесения такой же резолюции обещали заплатить 20 000 EUR, а в случае успешного голосования еще 15 000 EUR. Как и в предыдущем случае, резолюцию внесли, но парламентарии ее не поддержали. Ответственный за это был депутат Йоханнес Хюбнер из партии Австрийской партии свободы.

Подобные "планы действий" были разработаны для Латвии, Греции и даже Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Однако самым успешным проектом кремлевских политтехнологов стал Кипр, где в июле 2016 года парламент таки поддержал аналогичную по содержанию резолюцию — в ней, например, было требование снять персональные санкции с отдельных россиян.

Как сообщал OBOZREVATEL, Венгрия выступила против ужесточения санкций в отношении России, в том числе против принятия 10-го пакета ограничений. Эту позицию аргументируют тем, что уже принятые ограничения якобы обрекают Европу на тупик.