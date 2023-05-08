Россия планирует собирать дроны-камикадзе Shahed в Беларуси – ЦНС

Россия ищет возможность собирать иранские ударные дроны в Белоруссии. Москва планирует наладить там производство беспилотных летательных аппаратов типа Shahed.

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Об этом сообщил Центр национального сопротивления, ссылаясь на информацию от белорусского подполья. Отмечается, что иранские инженеры уже посетили Беларусь с рабочей командировкой.

Организовали их поездку российская ФСБ и белорусское КГБ. Рабочая группа иранских инженеров посетила "Гомельский радиозавод". Как отметили в ЦНС, ранее белорусское подполье сообщало о том, что на базе этого завода проводилась доукомплектация ударных дронов.

Во время командировки иранские инженеры обсуждали возможность системной наладки производства дронов-камикадзе.

Развертывание полноценного производства иранских "шахедов" в Беларуси поможет Кремлю решить логистические проблемы по транспортировке дронов из Ирана, а также еще больше расширит влияние на оборонный сектор "братской" страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия активно атакует Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed. С помощью этих массированных атак дронами российские оккупанты истощают запас зенитных ракет противовоздушной обороны Украины.

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