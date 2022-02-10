Россия окончательно решила не участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, потому что 'упал интерес'

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Она объяснила это тем, что в России "упал интерес" к данному мероприятию.

Такое заявление Захарова сделала в среду, 9 февраля, во время своего брифинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Напомним, что конференция состоится 18-20 февраля.

Представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что мероприятие не посетит ни одно официальное лицо со стороны Москвы. Все потенциальные участники не сделают это "по разным причинам", сказала Захарова.

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Отметим, что ранее от личного визита на конференцию отказался президент России Владимир Путин, однако ожидалось, что он может принять в ней участие дистанционно.

Украинского лидера Владимира Зеленского также пригласили на мероприятие.

Известно, что в Мюнхенской конференции примут участие федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и вице-президент США Камала Харрис, а также около 35 глав государств и правительств. Из Штатов также должны прилететь госсекретарь Энтони Блинкен и 30 членов Конгресса.

Кроме того, ожидается присутствие генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И.

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