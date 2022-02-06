Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию по безопасности: Путин от визита отказался

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили посетить конференцию по безопасности в Мюнхене (Германия) в середине февраля. Вопрос усиления российской агрессии и возможного вторжения войск России в нашу страну будет подниматься на встрече примерно 35 глав государств и правительств.

Принять участие в мероприятии и изложить свою позицию перед политиками предложили и российскому лидеру Владимиру Путину, но тот отказался. Об этом сообщил глава конференции Вольфганг Ишингер, передает DW.

По словам немецкого политика, не исключено, что глава РФ может присоединиться к форуму в формате видеоконференции.

"Я ни в коем случае не хочу исключать Россию. Воспользуется ли Москва возможностью не только представить свою позицию в письмах к США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее", – сказал Ишингер.

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В 2021 году из-за пандемии коронавируса конференция проходила в онлайн-формате. Однако в этом году было решено вернуться к привычному режиму ее проведения. Как пояснил Ишингер, ныне возникла колоссальная потребность личных встреч политиков в сфере безопасности.

"Такие разговоры, которые вообще-то являются насущной необходимостью кризисной дипломатии, в последние два года были практически невозможны", – подчеркнул он, отметив, что эта ситуация в определенной мере заблокировала дипломатические процессы по урегулированию кризисов.

Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) пройдет 18-20 февраля 2022 года в формате реального общения. В ней примут участие федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и вице-президент США Камала Харрис (формально ее приезд еще не подтвержден), а также около 35 глав государств и правительств.

Шольц представит в Мюнхене принципы внешней политики нового правительства ФРГ. В конференции также предполагается участие ряда других членов нового кабинета, в частности главы МИД Анналены Бербок и Минобороны Кристине Ламбрехт. Из США должны прилететь госсекретарь Энтони Блинкен и 30 членов Конгресса.

На важнейшем глобальном форуме в сфере безопасности ожидаются генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И (возможно, в виртуальном режиме). Приезд президента Франции Эммануэля Макрона еще обсуждается.

Место встречи – отель Bayerischer Hof. Участники должны будут соблюдать строгие противоэпидемические меры. Так, вместо обычного количества приглашенных, превышающего 2000 человек, на этот раз разрешено не более 600. Однако все, кто приедет на конференцию, должны быть вакцинированы против коронавируса и ежедневно сдавать ПЦР-тест.

Ограничено и количество наблюдателей – на мероприятие не смогут пригласить сотни журналистов, как это было ранее. Вместо этого, пообещал глава MSC, представителям СМИ представят возможность виртуального присутствия.

Для самого Вольфганга Ишингера, который возглавляет Мюнхенскую конференцию по безопасности на протяжении 14 лет, это будет последний форум. После MSC-2022 он передаст руководство бывшему советнику экс-канцлера Германии Ангелы Меркель Кристофу Хойсгену.