Россия начинает масштабные военные учения, в том числе и в Крыму: задействует авиацию и корабли

Российская Федерация организовала новые масштабные батальонные тактические учения с привлечением всех родов войск Южного военного округа. Мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения ВС РФ развернутся в южных регионах страны, а также во временно оккупированном Крыму, Абхазии и Южной Осетии.

Учения стартовали 9 августа и будут проходить на двух десятках полигонов до 15 сентября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЮВО на сайте российского Минобороны.

В ведомстве заявили, что к учебно-боевым действиям также будут привлечены армейская, военно-транспортная, штурмовая и оперативно-тактическая авиация, военные и судна Каспийской флотилии и Черноморского флота.

Где будут проходить новые учения РФ

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Части и соединения ВС РФ развернут в общей сложности на 20 военных полигонах. Они расположены в Ростовской и Астраханской областях, на Кубани и в Ставрополье, Дагестане, Адыгее, Северной Осетии и Чечне.

Кроме этого, российских военных направят на полигоны временно оккупированного Крымского полуострова. А также на военные базы РФ в Южной Осетии, Абхазии и Армении.

На участие в действиях по боевой подготовке Военно-воздушные силы и Противовоздушной обороны ЮВО задумали выделять свыше 80 вертолетов и самолетов.

Цель учений страны-агрессора

По данным пресс-службы ЮВО, во время учебно-боевой подготовки российское военное командирование собирается "применять опыт современных вооруженных конфликтов". А наряду с этим – нестандартные решения в управлении приданными и штатными подразделениями войск, а также возможности разведывательно-огневых и ударных контуров.

"Командиры рот, батальонов и равных им подразделений должны освоить навыки управления приданными силами различных видов авиации – армейской, штурмовой, оперативно-тактической", – заявил командующий войсками ЮВО Александр Дворников.

На учениях российские военные будут отрабатывать все возможные тактические действия и маневры по наступлениям и обороне. На них возложат выполнение задач на разной местности, в том числе в населенных пунктах днем и ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее РФ перекинула свою военную технику и подразделения в Беларусь. Известно, что так армии двух стран готовились к проведению учений "Запад-2021".

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что вопрос о размещении российских военных баз на территории страны никогда не обсуждался на уровне президентов. Но если такие понадобятся в Беларуси, "размышлять они не будут".