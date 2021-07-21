Россия начала переброску войск в Беларусь для участия в учениях 'Запад-2021'

Российская Федерация начала перебрасывать свои военные подразделения на территорию Беларуси. Таким образом армии двух государств готовятся к совместным учениям "Запад-2021".

Об этом сообщили в Минобороны Беларуси. Военные учения будут проходить по тематической программе "Применение группировок войск в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства".

Поскольку программа "Запад-2021" запланирована на период с 10 по 16 сентября, у представителей белорусской оппозиции возник резонный вопрос: зачем заводить военную технику за два месяца?

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Отметим, что Россия и Беларусь проводят совместные учения раз в несколько лет. В основе замысла — эскалация военно-политической обстановки против условного государства.

Как ранее писал OBOZREVATEL, группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде постановление, которым требует полного прекращения дипломатических отношений Украины с Беларусью. А в частности, с режимом самопровозглашенного президента соседней страны Лукашенко.