Государство-террорист Россия, вероятно, испытала экспериментальное лекарство Bluebell для лечения спинальной мышечной атрофии на детях с временно оккупированных территорий Украины. Пропагандисты в РФ подтвердили факт испытания лекарства, однако известный врач-невролог Александр Курмышкин заявил, что ни одна семья из России не отдавала своего ребенка на испытания препарата.

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Также он предположил, что препарат могли испытать на детях из Украины. Об этом сообщает российский Telegram-канал SOTA.

Невролог является доверенным лицом большого количества российских семей, члены которых живут с СМА. Поэтому врач утвердительно заявил, что российские семьи не принимают участия в испытаниях препарата.

Кроме того, Курмышкин допустил, что препарат могли испытать на детях из временно оккупированных территорий Украины. В свою очередь директор благотворительного фонда "Люди-Маяки" Лилия Цыганкова цинично выдала, что "негуманно брать на клинические испытания детей из России".

Фактически она подтвердила, что российские врачи не экспериментировали на детях из РФ, "у которых есть доступ к зарегистрированным препаратам с доказанной эффективностью и безопасностью". Цыганкова выдала, что граждане государства-террориста РФ имеют беспрепятственный доступ к зарегистрированным препаратам, и "участвовать в испытаниях им не целесообразно".

В это же время кремлевские пропагандистские СМИ подтвердили испытание нового препарата. Министр здравоохранения страны-агрессора Михаил Мурашко заявил, что как минимум двое детей получили первую инъекцию экспериментального лекарства для лечения спинальной мышечной атрофии.

Напомним, Россия похищает и вывозит на свою территорию украинских детей из оккупированных регионов Украины. Там детям, которых дома ждали родные, рассказывали, что родители от них якобы отказались, а также пытались передать на усыновление российскими гражданами.

Ранее сообщалось, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка РФ Марии Львовой-Беловой. Оба подозреваются в организации и совершении тяжкого военного преступления – похищении и депортации на территорию РФ украинских детей.

Как писал OBOZREVATEL:

– OSINT-сообщество Molfar считает, что страна-агрессор с начала полномасштабного вторжения могла депортировать до 700 тысяч украинских детей. Особенно трудно остаться на Родине сиротам.

– Институт изучения войны отмечал: депортированных жителей Украины в РФ пытаются принудительно ассимилировать. Россия создает условия для стирания украинской культурной идентичности.