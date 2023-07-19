Россия грозится атаковать любые корабли, направляющиеся по 'Зерновому коридору' в порты Украины

С 20 июля Россия объявила все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, такими, что перевозят военные грузы. Таким образом, государство-террорист будет считать их "законной военной целью".

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Позицию Минобороны РФ опубликовали российские СМИ. Ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства.

"Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима", – указано в сообщении.

Москва также подчеркнула, что все мореплаватели проинформированы о возможных последствиях нарушения предписаний в соответствующем порядке.

Напомним, что с 18 июля Россия в одностороннем порядке расторгла зерновое соглашение. Отныне координационный центр в Турции будет расформирован, однако Анкара пообещала "не останавливать усилий", а Украина рассчитывает на работу зернового коридора и без России.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ожидает от ООН практических действий по обеспечению "зернового коридора". Если организация не приступит к четкой и жесткой работе для продолжения экспорта украинского зерна, а снова будет генерировать только заявления, ни о какой безопасности судов с продовольствием не будет и речи.

Также президент Зеленский указал, что 19 июля российские террористы сознательно целились в инфраструктуру зернового соглашения при массированной атаке на Украину. Каждая российская ракета – это удар не только по Украине, но и по всем в мире, кто стремится к нормальной и безопасной жизни.