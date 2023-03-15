Россия готовится к длительной войне против Украины: на оборонные предприятия начали брать людей с судимостью и наркозависимостью – ISW

Власти государства-террориста России продолжают принимать меры по мобилизации испытывающей трудности российской оборонно-промышленной базы (ОПБ). Таким образом в Кремле продолжают готовиться к длительной войне против Украины.

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При чем нехватку квалифицированных работников ОПБ признал российский диктатор Владимир Путин. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Во время посещения авиационного завода в Улан-Удэ, Бурятия, кремлевский диктатор заявил, что оборонно-промышленная база России испытывает нехватку должным образом подготовленных кадров. Глава РФ объявил о ряде реформ, направленных на привлечение большего числа специалистов для работы на военных заводах. включая перераспределение федеральных активов на жилье и повышение заработной платы.

В свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу посетил корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Военный преступник призвал завод удвоить производство даже после объявления о том, что завод выполнил требования государственного оборонного заказа.

Диктатор Путин также сообщил, что минпромторг России подготовил список специальностей для отсрочки от службы в армии. Аналитики считают, что это может свидетельствовать о том, что Кремль отдает приоритет использованию квалифицированных рабочих в производстве российского оружия, а не привлечению квалифицированных солдат к службе в российских вооруженных силах. При чем министерство финансов России также рассматривает возможность выпуска военных облигаций.

Служба внешней разведки Украины сообщила, что российские оборонные предприятия значительно снизили свои требования к найму и теперь принимают работников без опыта и с историей употребления наркотиков, судимости и банкротства. В свою очередь ISW сообщил о попытках России омолодить свою оборонно-промышленную базу на фоне нехватки рабочей силы и западных санкций и, как следствие, отсутствии успеха в этом начинании.

Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин готовится к затяжной и изнурительной войне против Украины, он воспринимает ее как противостояние РФ и Запада. В то же время в окружении российского диктатора уже не верят в возможность победы РФ на поле боя.

Напомним, страна-агрессор Россия продолжает принимать меры по постепенной подготовке своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК) к затяжной войне против Украины. При этом она избегает более широкой экономической мобилизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, государство-агрессор Россия производит высокотехнологичное оружие, в частности, новые ракеты и беспилотники, несмотря на наложенные санкции. Так происходит, поскольку имеющихся ограничений недостаточно.

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