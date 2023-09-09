Россия готовит основу для взрывов на газопроводах 'Турецкий поток' и 'Голубой поток': что на это указывает

Страна-агрессор Россия, вероятно, закладывает почву для подрыва еще двух газопроводов – "Турецкий поток" и "Голубой поток". О якобы попытках диверсий на них в последнее время говорят представители российской верхушки во время официальных встреч с лидерами и общественностью стран-партнеров.

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В частности, об "опасности" для газопроводов говорили президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров. Их слова цитировали российские пропагандистские СМИ, однако никаких доказательств оба политика не представили.

Так, Лавров заявил о попытках атак на "Турецкий поток" и "Голубой поток" в ходе встречи с представителями бангладешской Ассоциации выпускников советских и российских вузов. Для этих диверсий якобы использовали морские беспилотники "подобные тем, что запускали из украинских черноморских портов".

"Атаке пытались подвергнуть военные корабли, которые патрулировали маршрут прохождения газопровода "Турецкий поток" и газопровода "Голубой поток". Стали патрулировать эти участки Черного моря, потому что есть информация, что их тоже пытаются взорвать, как взорвали "Северные потоки", – заявил Лавров.

Он также пожаловался, что, несмотря на жалобы Москвы, упомянутые инциденты не расследуются, намекая, судя по всему, на Турцию.

До этого об атаках на газопроводы говорил и российский диктатор Путин. На пресс-конференции после переговоров с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом он сказал, что эти магистрали, по которым российский газ идет в Турцию, "постоянно атакуют". Путин пожаловался на "серьезную угрозу энергетической безопасности региона".

"Наши корабли охраняют эти трубопроводные системы, а их постоянно атакуют, в том числе с помощью беспилотников, которые направляются на эти атаки из украинских черноморских портов", – сказал диктатор, и именно ему слово в слово позже вторил Лавров.

Президент РФ, выступая на пресс-конференции, призвал Эрдогана "договориться, что ничего подобного происходить дальше не будет".

Отметим, что "Турецкий поток" – это международный газопровод, проходящий по дну Черного моря из Анапского района России в Турцию. Он является заменой отмененного проекта "Южного потока".

"Голубой поток" – это газопровод между Россией и Турцией, тоже проложенный по дну Черного моря. Его общая протяженность составляет 1213 км. Коммерческие поставки российского природного газа по "Голубому потоку" в Турцию начались в феврале 2003 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Туркменистане выступили против участия России в поставках газа в Китай. Там заявили, что участия других стран в этом не предусмотрено.

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