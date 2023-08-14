'Участие других стран не предусмотрено': Туркменистан 'забраковал' участие России в поставках газа в Китай

В Туркменистане выступили против участия России в поставках газа в Китай. Там заявили, что участия других стран в этом не предусмотрено.

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Об этом сообщает МИД страны. При этом, отмечается, что Туркменистан, будучи активным участником международного энергетического сотрудничества, большое внимание уделяет развитию взаимодействия в нефтегазовой сфере с различными государствами на основе принципов равноправного и взаимовыгодного партнерства.

В то же время, как известно, Туркменистан неоднократно выступал с инициативами, нацеленными на создание эффективных механизмов, обеспечивающих надежные и стабильные поставки энергоносителей на мировые рынки, соблюдение интересов всех участников этого процесса: производителей, транзитеров и потребителей энергии.

"В этом контексте корреспондент ТДХ обратился к заместителю председателя Государственного концерна "Туркменгаз" Мыраду Арчаеву с просьбой прокомментировать сообщения в СМИ относительно идеи создания газовых союзов и альянсов, активность которых может в будущем затрагивать законные интересы нашей страны как участника крупных энергетических проектов, эффективно функционирующих в течение ряда лет", – говорится в сообщении.

Кроме того, Арчаев заявил, что 11 августа текущего года ряд средств массовой информации распространили заявление Директора департамента экономического сотрудничества МИД Российской Федерации Дмитрия Биричевского относительно так называемого "трехстороннего газового альянса" с участием России, Казахстана и Узбекистана.

Но по его словам, Россия не исключает "возможности расширения трехстороннего взаимодействия в газовой сфере" и знает, "что интерес к нему проявляют и другие государства".

"Заявление г-на Биричевского вызывает, как минимум, несколько вопросов. О каких "возможностях расширения" идет речь, какие "другие государства" проявляют к ним интерес, что, в принципе, стоит за "трехсторонним взаимодействием" в газовой сфере? Обтекаемость формулировок, использованных российским дипломатом, не дает на них ответы. А ясность здесь требуется полная, поскольку затрагиваются интересы других государств, в том числе Туркменистана", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Туркменистан, Казахстан, Узбекистан и Китай в течение длительного времени осуществляют взаимодействие по транспортировке природного газа из Центральной Азии в Китайскую Народную Республику. Как пишут СМИ, это происходит с четко согласованными объемами, сроками, экономическими и техническими параметрами.

Но в настоящее время функционируют три ветки газопровода "Туркменистан – Китай" по которым газ поставляется с туркменских месторождений на востоке и юго-востоке страны. Все три линии, производственные мощности, обеспечивающие их работу, были совместно построены исключительно туркменской и китайской сторонами – соответственно, Государственным концерном "Туркменгаз" и китайской нефтегазовой компанией CNPC.

Крое того, сегодня крупнейшим поставщиком газа по этому трубопроводу является Туркменистан: из общего согласованного объема поставок, составляющего 55 млрд. кубометров в год, 40 млрд. кубометров законтрактованы Туркменистаном, а остальные объемы обеспечиваются Узбекистаном и Казахстаном.

При этом Туркменистан неукоснительно придерживается взятых на себя обязательств перед китайскими, узбекскими и казахстанскими партнерами. И законно рассчитывает на взаимность.

"Любые изменения согласованных и оформленных объемов и схем поставок газа, с использованием имеющейся инфраструктуры, требуют предварительного согласования со всеми участниками без исключения. Между тем, никаких консультаций с Туркменистаном по этому поводу не проводилось. Такой подход для туркменской стороны непонятен и неприемлем, и рассматривается нашей страной как не соответствующий нормам международного права и практике работы в газовой сфере", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, Туркменистан с 1 августа отменил авиарейсы в столицу страны-террориста Москву. Такое решение принято после очередных взрывов на территории РФ.

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