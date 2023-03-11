''Россия должна выбраться из ловушки'': пропагандисты уже начали готовить россиян к выводу войск из Украины. Видео

Граждан страны-агрессора РФ уже начали готовить к тому, что однажды Россия должна будет вывести свои войска из Украины. Им объясняют, почему такой шаг выгоден их террористическому государству.

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Видео с таким нарративом начали распространять среди российской аудитории (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). В роликах говорится, как РФ всех "переиграет", если выведет своих оккупантов с территории нашей страны. Отметим, что речь идет об отходе на рубежи до 24 февраля 2022-го года.

Пропагандисты вкладывают в головы россиян, что Россия за год полномасштабной войны якобы показала Украине и Западу всю свою мощь, так что они теперь "не будут являться угрозой". А РФ тем временем сможет восстановить боеспособность и сохранить свои ресурсы.

"Если Россия сейчас выведет войска из Украины, оставив за собой Крым и Донбасс, это опрокинет все планы США", – размечтались в России. Также там надеются, что это поспособствует отмене западных санкций.

Теперь российская пропаганда говорит о том, что уход войск РФ не будет являться поражением, а захват территорий Украины якобы никогда и не был целью "спецоперации".

"Если этого не будет сделано, цена, которую заплатит наша родина, будет огромной. Россия должна выбраться из ловушки", – сказано в пропагандистском видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России озвучили теорию о том, что военнослужащим ВС РФ для снижения их когнитивных способностей якобы подсыпают в еду "какие-то вещества". Например, фтор, из-за которого оккупанты и допускают столько ошибок в войне против Украины.

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