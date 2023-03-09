"Снижает умственные способности": в России нашли "необычное" оправдание провалов своей армии. Видео

В России озвучили безумную теорию о том, что военнослужащим ВС РФ для снижения их когнитивных способностей якобы подсыпают в еду "какие-то вещества". Например, фтор, из-за которого оккупанты и допускают столько ошибок в войне против Украины.

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Соответствующее предположение прозвучало в одном из интернет-эфиров пропагандистов. На этот момент обратил внимание украинский журналист Денис Казанский и поделился фрагментом в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Спикер, который на фоне развесил русский православной флаг, сказал: "Есть гипотеза, что в пищу вооруженных сил, особенно генералов, подмешивают какие-то вещества, тот же фтор, которые резко уменьшают умственные способности и волевую компоненту". Второй так называемый эксперт в этот момент стал улыбаться.

Казанский пошутил, что в "Z-психушке наконец-то назвали реальные причины, по которым провалилось вторжение в Украину".

"Что ж, осталось только разобраться, что подмешивают в еду самим Z-активистам. Судя по их умственным способностям, их мозг разлагает явно что-то пострашнее фтора", – написал блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– О из пропагандистов Кремля Сергей Мардан в радиоэфире призвал российское руководство начать считаться с мощью Украины, которую страна нарастила благодаря военной помощи западных партнеров. Он убежден, что всем, кто иронично и скептически относился к профессионализму и эффективности ВСУ, следует "поубавить свой юмористический настрой".

– Ранее российская пропаганда запустила "новую серию" фейка о том, что Вооруженные силы Украины "бомбят Донбасс". Так называемые журналисты показали истерику женщины, державшей в руках деталь "оружия" – но это оказалась запчасть от машины.

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