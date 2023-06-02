'Россия будет свободной': добровольцы показали кадры 'бавовны' в Шебекино и рассказали о продвижении в РФ. Видео

Российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, продолжают рейд в Белгородской области РФ. Они показали последствия очередной "бавовны" в городе Шебекино, намекнув на поражение скопления российских войск в населенном пункте.

Видео дня

Также россияне рассказали Подробности и видео появились в каналах легиона "Свобода России" и Русского добровольческого корпуса.

Так, бойцы легиона "Свобода России" показали видео с "бавовной" в российском городе Шебекино Белгородской области. Они намекнули, что вследствие взрыва у российских войск есть потери.

"В Шебекино "заметался пожар голубой". На видео результат сосредоточения вражеских войск в городе. Движемся дальше. Россия будет свободной!" – отметили "легионеры".

А вот в "Русском добровольческом корпусе" обнародовали комментарий начальника штаба РДК о действиях россиян на территории Белгородской области.

"Начальник штаба РДК о текущей деятельности. Интригу сохраняем", – многозначительно прокомментировали добровольцы.

На видео начальник штаба РДК анонсировал новости от добровольцев в ближайшем будущем, которые дадут всем понимание, что именно и с какой целью делают россияне на территории РФ.

"РДК рвется вперед. Занимаемся доразведкой, диверсионной деятельностью. Скоро, я думаю, наши уважаемые читатели, слушатели, поклонники узнают, в чем был замысел", – заявил он.

Напомним, накануне в Белгородской области россияне пожаловались на мощные взрывы. Граждане государства-агрессора паниковали и публиковали в сети видео "бавовны", а губернатор области Вячеслав Гладков заявил о "работе ПВО".

В то же время российские добровольцы, воюющие на стороне Украины, заявили о новом рейде на территорию РФ. Бойцы легиона "Свобода России" показали кадры боя в Белгородской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!