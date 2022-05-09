'Россия бросает трупы своих солдат в Украине': хакеры взломали сайт lenta.ru и рассказали правду о войне

В понедельник, 9 мая, когда РФ празднует день победы во Второй мировой, неизвестные хакеры сломали несколько ее телеканалов и новостных сайтов. На них начали появляться материалы с правдой о преступлениях, которые российские военные совершают на войне против Украины.

В то же время россиянам рассказали и о том, как Кремль бросает бросает своих военнослужащих. Такие данные, к примеру, появились на пропагандистском ресурсе lenta.ru (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, в новости "Россия бросает трупы своих солдат в Украине" россиянам рассказали, что командование подразделений ВС РФ, которых привлекли к войне, не забирает с поля боя ликвидированных "освободителей. В итоге те просто остаются гнить на украинской земле.

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Также благодаря хакерам читатели lenta.ru смогли узнать о том, что Министерство обороны РФ соврало родным моряков крейсера "Москва", который затонул на дне Черного моря после того, как его подбили украинские ракеты "Нептун".

В статье говорилось о том, что в Минобороны РФ лгут и замалчивают информацию о погибших и пропавших без вести членах экипажа флагмана Черноморского флота. Отмечается, что родственники моряков жалуются, поскольку не могут получить достоверных данных, а представители профильных ведомств "посылают их" и угрожают уголовными делами за распространение информации. В подтверждение были предоставлены ссылки на материалы ряда незаконно заблокированных на материалы РФ изданий.

"Этот материал не согласован с руководством, а за его публикацию Администрация президента раздаст изданию звездюлей, другими словами: срочно делай скрин, пока не удалили", – предупредили хакеры читателей, прежде чем материалы пропали с сайта росСМИ.

Напомним: утром 9 мая в РФ была сломана вся вещательная сеть телеканалов. Вместо расписания телепрограмм на экранах телевизоров появилось упоминание о том, что российская армия ведет войну против Украины и убивает тысячи людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти России не рассказывают своим гражданам правду не только о развязанной войне против Украины. От россиян скрывают и масштабы влияния западных санкций, в частности, там перестали публиковать данные о госдолге, торговой статистике и добыче нефти.