'На ваших руках кровь': в России на 9 мая взломали сетку вещания ТВ-каналов и напомнили о войне против Украины. Фото

В России на 9 мая вся сетка вещания телеканалов была взломана. Теперь там вместо расписания телепрограммы напоминание о том, что российская армия ведет войну против Украины и убивает тысячи человек.

РосСМИ уже успели окрестить это "событие" провокацией. Об этом пишет российский сайт Readovka (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации издания, неизвестные взломали сетку вещания российских ТВ-каналов. Жители с разных регионов РФ жалуются, что вместо праздничной программа на 9 мая видят строку "На ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут – нет войне".

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В сети появилось уже десятки фото экранов телевизора со взломанной телепрограммой. Примечательно, что такую картинку россияне наблюдают у разных провайдеров и телевизионных сервисов.

Примечательно, что российское пропагандистское ТВ взламывают уже не первый раз. В начале марта хаакеры Anonymous постарались, чтобы миллионы зрителей в России вместо привычных пропагандистских ток-шоу увидели реальные кадры бомбардировок рашистами мирного украинского города Харьков.

Позднее хакеры группы NB65, связанные с Anonymous, взломали ВГТРК (Всероссийскую государственную телевизионную и радиовещательную компанию). С ней связаны такие российские пропагандистские каналы, как "Россия-1" и "Россия-24".