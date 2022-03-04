Российские захватчики дальше несут потери в Украине: минус 9166 солдат, уничтожено более 900 ББМ

На девятый день начатой Россией войны в Украине оккупанты продолжают нести масштабные потери в живой силе и технике. На утро 4 марта ряды российских войск поредели на 9166 человек – простых солдат и генералов.

Кроме того, во время боевых действий была уничтожена почти тысяча боевых бронированных машин врага и несколько сотен танков, много авиации. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.03 ориентировочно составляют:

личного состава – 9166 человек;

боевых бронированных машин – 939 единиц;

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автомобильной техники – 404;

танков – 251;

артиллерийских систем – 105;

цистерн с горюче-смазочными материалами (ПСМ) – 60;

реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 50;

вертолетов – 37;

самолетов – 33 (уточняется);

средств противовоздушной обороны (ПВО) – 18;

беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 3;

легких скоростных катеров – 2

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что данные относительно потерь российских оккупантов уточняются. Ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Ранее военные отмечали, что войска РФ понесли потери по всем направлениям. В то же время зафиксировано, что противник начал сбрасывать кассетные бомбы на черноморском побережье.

Как сообщал OBOZREVATEL, многие жители России не верят, что их войска бомбят города в Украине. Также заявляют, что в любом случае поддерживают действия Путина, "спасающего русскоязычных".

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