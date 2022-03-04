Российские захватчики дальше несут потери в Украине: минус 9166 солдат, уничтожено более 900 ББМ
На девятый день начатой Россией войны в Украине оккупанты продолжают нести масштабные потери в живой силе и технике. На утро 4 марта ряды российских войск поредели на 9166 человек – простых солдат и генералов.
Кроме того, во время боевых действий была уничтожена почти тысяча боевых бронированных машин врага и несколько сотен танков, много авиации. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.03 ориентировочно составляют:
личного состава – 9166 человек;
боевых бронированных машин – 939 единиц;
автомобильной техники – 404;
танков – 251;
артиллерийских систем – 105;
цистерн с горюче-смазочными материалами (ПСМ) – 60;
реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 50;
вертолетов – 37;
самолетов – 33 (уточняется);
средств противовоздушной обороны (ПВО) – 18;
беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 3;
легких скоростных катеров – 2
В Генштабе ВСУ подчеркнули, что данные относительно потерь российских оккупантов уточняются. Ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Ранее военные отмечали, что войска РФ понесли потери по всем направлениям. В то же время зафиксировано, что противник начал сбрасывать кассетные бомбы на черноморском побережье.
Как сообщал OBOZREVATEL, многие жители России не верят, что их войска бомбят города в Украине. Также заявляют, что в любом случае поддерживают действия Путина, "спасающего русскоязычных".
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