Российские захватчики дальше несут потери в Украине: минус 9166 солдат, уничтожено более 900 ББМ

Марина Лисничук
Общество
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Российские захватчики дальше несут потери в Украине: минус 9166 солдат, уничтожено более 900 ББМ
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На девятый день начатой Россией войны в Украине оккупанты продолжают нести масштабные потери в живой силе и технике. На утро 4 марта ряды российских войск поредели на 9166 человек – простых солдат и генералов.

Кроме того, во время боевых действий была уничтожена почти тысяча боевых бронированных машин врага и несколько сотен танков, много авиации. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Общие боевые потери противника с 24.02 по 04.03 ориентировочно составляют:

  • личного состава – 9166 человек;

  • боевых бронированных машин – 939 единиц;

Видео дня

  • автомобильной техники – 404;

  • танков – 251;

  • артиллерийских систем – 105;

  • цистерн с горюче-смазочными материалами (ПСМ) – 60;

  • реактивных систем залпового огня (РСЗО) – 50;

  • вертолетов – 37;

  • самолетов – 33 (уточняется);

  • средств противовоздушной обороны (ПВО) – 18;

  • беспилотников (БПЛА) оперативно-тактического уровня – 3;

  • легких скоростных катеров – 2

Уничтоженная техника российских оккупантов

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что данные относительно потерь российских оккупантов уточняются. Ведь подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Трофеи, оставшиеся от оккупантов

Ранее военные отмечали, что войска РФ понесли потери по всем направлениям. В то же время зафиксировано, что противник начал сбрасывать кассетные бомбы на черноморском побережье.

Захваченная ВСУ российская техника

Как сообщал OBOZREVATEL, многие жители России не верят, что их войска бомбят города в Украине. Также заявляют, что в любом случае поддерживают действия Путина, "спасающего русскоязычных".

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